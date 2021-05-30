休士頓警護家暴女返家 驚見陌生男屍

離奇凶案關係人希梅涅茲的2018年舊照。（休士頓警局）

大休士頓 地區的密蘇里市（Missouri City）25日凌晨3時發生一起離奇案件。一名女子因為擔心再度遭到攻擊，因此要求員警陪同進入住所，以便她能取回私人物品。但是當員警進入屋內時，卻意外發現一具被包在油布中的男性死者屍體。警方並未公開兩人的身分，反倒要求關係人希梅涅茲（Vannoy Jimenez）出面說明。

案件發生地雖然門牌是密蘇里市，但卻是休士頓警局的轄區，因此在接獲報案後，休士頓警局就派人前往Quail Prairie Drive的16500街區。報案者是一名女性，她宣稱24日曾經被男友毆打、監禁，因此在25日返家時，發現鐵窗被撬開，所以希望員警陪她返回住所取回私人物品。

但在員警進入屋內後，卻意外發現一具屍體，被包在油布內並藏在沙發後的毯子下。警方指出，死者身中多槍，是一名年約20歲的非裔 男性，但並非動手打人的男友。

警方指出，41歲的希梅涅茲雖然目前未被指控，也尚未認定為嫌犯，但他應該知道更多內情，因此公布他的資料，希望他能出面說明。

調查仍在進行當中，員警目前正在逐一檢視附近的監視錄影機。如有相關線索可以撥打休士頓警局的713-308-3600，或 Crime Stoppers 專線713-222-8477。