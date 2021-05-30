中學年鑑封面出現「黑人的命也是命」 老師被批

路易斯維爾獨立學區中學家長對年鑑封面印有「黑人的命也是命」等短語表示擔憂。（KXAS-TV）

達拉斯晨報報導，路易斯維爾（Lewisville）獨立學區 中學家長，日前對年鑑封面上，出現「黑人的命也是命 」（Black Lives Matter ，黑命貴）、「我不能呼吸」（I can't breath）與去年發生重大事件相關的短語感到擔憂，導致該校美術教師Kayla Mick遭學區調查，並休假中。

在Downing中學任教的Mick，批准年鑑背後的藝術設計，該作品由學校八年級學生決定。

在採取近一步行動前，學區正審查年鑑設計情況。學區發言人Amanda Brim表示，說Mike因家長投訴而休假是不準確的，但學校正進行審查，無法提供更多細節。

她說：「我們最大希望是，所有老師都能以一種讓學生感到安全，並在每個教室營造歸屬感的方式與學生建立聯繫，我們希望工作人員在根據學區政策，讓學生保持中立。」

這本年鑑於本月出版。在年鑑背後印有遭白人警方過度執法致死的佛洛伊德 （George Floyd）所說的話，此舉引發學校父母親擔憂。

學校校長讓家庭有機會要求選擇更換封面後的年鑑。

前Flower Mound市長候選人Stephanie Bell發起請願，要求學區不要侵犯學生言論自由，且保護老師，目前已有3400個簽名。

「所選擇的藝術作品，代表我們社區和世界各地重大事件，包括種族不平等抗議、新冠肺炎、2020年總統大選，對基本人權支持等文件」她說：「僅因不同意內容對此進行審查是不可接受的。」

她認為學校和社區不應審查學生，應鼓勵孩子進行具有挑戰的對話。