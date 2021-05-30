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前FBI特工詐北德州婦女 4年騙80萬元

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，聯邦當局稱，現年62歲，來自Colleyville的前聯邦調查局特工史東（William Roy Stone Jr.），告知一名犯下毒品罪的北德州婦女，其正處於「祕密緩刑」（Secret probation）狀態，四年多來從其身上騙走80萬元。若罪名成立，將面臨最高178年監禁。

史東被控七項電匯詐欺罪、一項串謀實施電匯欺、一項冒充聯邦官員、一項涉及非法活動所得財產的貨幣交易等11項罪名。日前出庭的他，對所有指控均不認罪，檢方也同意其交保。

根據起訴書，史東於2015年11月告訴Granbury的一名婦女，指其已被其所虛構的奧斯汀Anderson法官判處祕密緩刑。史東和第二人被指派監督和「指導」她。起訴書並未說出受害者或另一名同謀者名字，也不清楚史東如何與受害者接觸。

這名女子的假緩刑條款，包括向史東提供一份其資產清單，支付監督她的費用，並對其他人保密。

起訴書稱，史東在2015年從聯邦調查局達拉斯辦公室退休，但據稱其仍是一名活躍特工。他告訴受害婦女，若她不遵守這些條款，可能會失去對孩子的監護權並被監禁。

當局聲稱，史東對這名婦女加以控制，要求她與只想從祖母那得到遺產的親戚保持距離，並聲稱能監控她的手機，同時還與假扮法官者通電話。史東還向她求婚，告訴她可要求在結婚後終止緩刑。

相關單位指出，史東強迫這名女子近四年時間，給他超過80萬元。他用其中一部分錢，在Colleyville買了一間四房獨立屋，一輛2017年豐田皮卡，與一輛2016年賓士轎車。

根據塔蘭特縣法院紀錄顯示，史東於2016年3月同意向前妻一次性支付23萬元，換取她放棄對他聯邦退休金福利的任何要求。

紀錄並顯示，史東在加入聯邦調查局前，是歐文（Irving）警察

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