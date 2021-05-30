死諫達拉斯縣檢察長 官邸前赫見棺材

達拉斯晨報報導，達拉斯縣檢察長克倫佐（John Creuzot）位於White Rock地區的住宅前，29日上午發現一具棺材，上面用潦草的字樣寫著羅斯（Diamond Ross），相關單位展開調查。

警方於當天上午6時40分抵達位於San Leandro Drive 8100號街區的房子。達拉斯警局發言人Warren Mitchell表示，調查原因是「棺材未經房主許可，被放置前院。」

當天上午晚些時候，包括拆彈小組成員在內的相關單位人員，在克倫佐家進行調查，最終移走該具棺木。

住在同一條街對面的鄰居Earl Slocumb說，上午7時30分左右，看到大約五輛警車停在他們家門前路上。警察 正向鄰居詢問有關事件的相關監控錄像或訊息等。他說，他的環形可視門鈴攝像，並未發現誰將棺材留在該屋前。

據悉，該棺木為自製外觀，似乎用木頭建造，上面有看起來像白色噴漆的字樣，貼在附近電線桿上的傳單標題是「進步在哪裡？克倫佐說他給絕望的人帶來希望，給羅斯家人帶來希望，讓達拉斯警方對她的死負責。」

2018年8月18日清晨5時40分，羅斯（Diamond Ross）與男友爭吵報警，紀錄顯示，她行為古怪，好鬥，幾名警察制伏她後，將其戴上手銬拘留。

達拉斯消防救援單位將羅斯送進拘留所 ，但警察用巡邏車，將其帶到大約八哩外的市看守所。紀錄顯示，抵達當地之後約莫24小時後，羅斯被發現已無意識。送醫後於8月19日上午7時過世。達拉斯法醫辦公室之後確認死於服藥過量。

一年多後，達拉斯警方發布羅斯最後幾小時的影片。可聽到羅斯不斷尋求幫助與水。

達拉斯警局調查兩名警官，Larry Moody與實習生William Ortega於羅斯被捕期間的行為。Ortega在調查期間辭職，Moody收到書面譴責。

羅斯家人對達拉斯市與達拉斯警局、達拉斯消防局在內多個機構提起告訴。

檢察官 辦公室29日發表聲明，一旦完成對羅斯案的調查，將提交給大陪審團。