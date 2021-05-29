國泰銀行將收購滙豐銀行加州10家分行

國泰銀行將收購美國滙豐銀行10家分行及其在西岸的部分貸款及存款。（國泰銀行提供）

國泰萬通金控公司（那斯達克代碼：CATY）宣布，其附屬公司國泰銀行與美國滙豐銀行（HSBC）達成收購和承接協議，收購滙豐銀行10家位於加州 的零售業務分行，以及與美國滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商 業銀行業務相關之貸款 及存款。

國泰萬通金控執行主席鄭家發表示：「這項交易擴展了我們在北加州及南加州的分行網絡。在我們不斷發展之際，能夠為客戶提供更便捷的銀行服務，對我們來說是重要的一步。」

國泰萬通金控總裁兼首席執行長劉昌明表示：「我們在加州的歷史源遠流長，很高興能在這裡進一步推進我們的服務。這項交易擴大了我們的網絡，讓我們在未來能更周全地服務社區及客戶。」

根據收購和承接協議的條款，國泰銀行將收購滙豐銀行的10家分行，並購買和承擔額外的存款負債和資產，包括與滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務、零售商業銀行業務相關之房屋貸款、零售商業銀行貸款和個人貸款。

國泰銀行不會收購或承擔與滙豐銀行的經紀業務、私人銀行和高淨值業務、或非零售商業銀行業務有關的貸款或資產。這項交易預計將在2022年第一季度完成，但須待監管部門批准。截至2021年3月31日，收購的貸款總額約為8億美元，存款總額約為10億美元。協議並沒有披露財務條款。不計算一次性交易成本和重組費用，這項交易預計對國泰萬通金控在一般公認會計原則（GAAP）的2022年，每股收益產生約2.0%的增量。