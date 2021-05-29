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國泰銀行將收購滙豐銀行加州10家分行

休士頓訊
國泰銀行將收購美國滙豐銀行10家分行及其在西岸的部分貸款及存款。（國泰銀行提供）
國泰銀行將收購美國滙豐銀行10家分行及其在西岸的部分貸款及存款。（國泰銀行提供）

國泰萬通金控公司（那斯達克代碼：CATY）宣布，其附屬公司國泰銀行與美國滙豐銀行（HSBC）達成收購和承接協議，收購滙豐銀行10家位於加州的零售業務分行，以及與美國滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商業銀行業務相關之貸款及存款。

國泰萬通金控執行主席鄭家發表示：「這項交易擴展了我們在北加州及南加州的分行網絡。在我們不斷發展之際，能夠為客戶提供更便捷的銀行服務，對我們來說是重要的一步。」

國泰萬通金控總裁兼首席執行長劉昌明表示：「我們在加州的歷史源遠流長，很高興能在這裡進一步推進我們的服務。這項交易擴大了我們的網絡，讓我們在未來能更周全地服務社區及客戶。」

根據收購和承接協議的條款，國泰銀行將收購滙豐銀行的10家分行，並購買和承擔額外的存款負債和資產，包括與滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務、零售商業銀行業務相關之房屋貸款、零售商業銀行貸款和個人貸款。

國泰銀行不會收購或承擔與滙豐銀行的經紀業務、私人銀行和高淨值業務、或非零售商業銀行業務有關的貸款或資產。這項交易預計將在2022年第一季度完成，但須待監管部門批准。截至2021年3月31日，收購的貸款總額約為8億美元，存款總額約為10億美元。協議並沒有披露財務條款。不計算一次性交易成本和重組費用，這項交易預計對國泰萬通金控在一般公認會計原則（GAAP）的2022年，每股收益產生約2.0%的增量。

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