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檢察長涉回扣案 仍將在柯林縣聽審

編譯組／綜合報導 
德州檢察長帕克斯頓。（KHOU／美聯社）
德州檢察長帕克斯頓。（KHOU／美聯社）

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）涉及不當收取回扣的刑事案件，雖然已立案六年，但一直因為應屬何地法院管轄等程序問題，拖延至今仍未開庭。休士頓第一上訴法院27日終於裁定，本案管轄權仍屬柯林縣（Collin County），因此檢方要求，在哈里斯縣開庭的上訴遭到駁回，全案仍將在帕克斯頓老家的柯林縣開庭。 

檢方最初指控，帕克斯頓在州議員任內，非法遊說投資人買進科技股，且未揭露他可自業者抽成。帕克斯頓否認犯罪，因此檢辯雙方展開長期法律攻防，包括係屬何地等程序問題，因為檢方認定，柯林縣會偏袒帕克斯頓。罪名如果成立，帕克斯頓最高可判99年徒刑，不過川普在卸任總統前的大赦名單，並未納入帕克斯頓。 

雖然參與決議的三名上訴法院法官都是民主黨籍，但在長達7個月考慮後，最終還是以2比1認定，審理權仍在柯林縣。其中一名法官Gordon Goodman在意見書中指出，帕克斯頓遭到起訴已六年之久，不管在哪裡受審都好，重點是不該再拖了，不要再糾結於程序問題了。 

雖然帕克斯頓的委任律師表示歡迎，因為帕克斯頓會在法庭上證明自己的清白。但承辦檢察官似乎仍不放棄，打算以三人裁決不夠公允為由，要求上訴法院九名法官都需參與。 

除了此案之外，帕克斯頓據稱還遭到聯調局（FBI）調查，或有濫用職權、收受賄賂的嫌疑，但帕克斯頓已經多次否認。不過由於檢察長改選在即，德州論壇報認為，這些訴訟料將成為對手的相罵本（political ammunition）。

德州 投資 民主黨

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