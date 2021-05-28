偷渡命喪荒野 德州緊急救援

美墨邊界農場放置噴上西班文AGUA(水)字樣的水桶，供偷渡客飲用。(NBC4)

位於德州和墨西哥邊境 、麥凱倫北邊70哩的布魯克斯縣(Brooks County)，本年至今已發現40具偷渡客 的遺體，眼看最酷熱的季節即將到來，慈善組織請求邊界地主允許獲置水桶和食物，供徒步跋涉的非法移民 取用，不致命喪荒野。

去年因為疫情影響，偷渡客少了很多，但布魯克斯縣全年仍然發現34具偷渡客的屍體。拜登上台後偷渡大增，西南部四個州4月份被海關與邊境巡邏局(CBP)抓到的偷渡客，共有17萬3460人，其中的10萬8301人是單獨前來的成年人，其中的50%以上是墨西哥人。一家大小集體偷渡，一過邊境大致就會自動向巡邊員自首，然後提出政治庇護申請，他們不會冒險去走偏鄉道路。

拜登政府繼承川普的政策，把抓到的單身成年人立即「外送」(expel)，這和「遞解出境」(deport)不同，不會留下壞紀錄影響到將來的移民申請。許多人被外送到墨西哥以後，馬上又再行偷渡，4月份被抓到的偷渡客中，有29%是已經被外送過。為了避免再被抓到，這些人會選擇徒步走偏僻的鄉間土路，布魯克斯縣更是這些人的首選。

布魯克斯縣大多是牧場和灌木叢野地，偷渡客如果沒有帶足乾糧飲水，很可能會在跋涉途中餓死或渴死，眼看最酷熱的季節就在眼前，白天最高溫可達100度，南德州人權中心(South Texas Human Rights Center)派人拜訪縣內的許多牧場，要求地主允許在牧場外圍地點的大樹下，設置淺藍色52加侖大水桶，外面用白漆噴上西班牙文AGUA(水)字樣，水桶旁邊並擺放乾糧、衣物、日用品，希望能因此救回幾條人命。

該中心的主任卡納雷斯(Eduardo Canales)指出，有些偷渡客進到布魯克斯縣以後失聯，有些人迷路，有些人生病，有些人因飢渴而死，今年偷渡的人特別多，喪命的人必然也會多很多。

卡納雷斯和一群志工每周開水罐車，巡迴去給這些大水桶換裝新水，他指出雖然大都市以外的德州人，多數是政治保守派的人士，他們反對非法移民，但他們也不願意看到無辜的人喪生，因此地主通常都會允許該組織進入地界之內，也承諾不給偷渡客找麻煩。