我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

偷渡命喪荒野 德州緊急救援

麥凱倫訊
美墨邊界農場放置噴上西班文AGUA(水)字樣的水桶，供偷渡客飲用。(NBC4)
美墨邊界農場放置噴上西班文AGUA(水)字樣的水桶，供偷渡客飲用。(NBC4)

位於德州和墨西哥邊境、麥凱倫北邊70哩的布魯克斯縣(Brooks County)，本年至今已發現40具偷渡客的遺體，眼看最酷熱的季節即將到來，慈善組織請求邊界地主允許獲置水桶和食物，供徒步跋涉的非法移民取用，不致命喪荒野。

去年因為疫情影響，偷渡客少了很多，但布魯克斯縣全年仍然發現34具偷渡客的屍體。拜登上台後偷渡大增，西南部四個州4月份被海關與邊境巡邏局(CBP)抓到的偷渡客，共有17萬3460人，其中的10萬8301人是單獨前來的成年人，其中的50%以上是墨西哥人。一家大小集體偷渡，一過邊境大致就會自動向巡邊員自首，然後提出政治庇護申請，他們不會冒險去走偏鄉道路。

拜登政府繼承川普的政策，把抓到的單身成年人立即「外送」(expel)，這和「遞解出境」(deport)不同，不會留下壞紀錄影響到將來的移民申請。許多人被外送到墨西哥以後，馬上又再行偷渡，4月份被抓到的偷渡客中，有29%是已經被外送過。為了避免再被抓到，這些人會選擇徒步走偏僻的鄉間土路，布魯克斯縣更是這些人的首選。

布魯克斯縣大多是牧場和灌木叢野地，偷渡客如果沒有帶足乾糧飲水，很可能會在跋涉途中餓死或渴死，眼看最酷熱的季節就在眼前，白天最高溫可達100度，南德州人權中心(South Texas Human Rights Center)派人拜訪縣內的許多牧場，要求地主允許在牧場外圍地點的大樹下，設置淺藍色52加侖大水桶，外面用白漆噴上西班牙文AGUA(水)字樣，水桶旁邊並擺放乾糧、衣物、日用品，希望能因此救回幾條人命。

該中心的主任卡納雷斯(Eduardo Canales)指出，有些偷渡客進到布魯克斯縣以後失聯，有些人迷路，有些人生病，有些人因飢渴而死，今年偷渡的人特別多，喪命的人必然也會多很多。

卡納雷斯和一群志工每周開水罐車，巡迴去給這些大水桶換裝新水，他指出雖然大都市以外的德州人，多數是政治保守派的人士，他們反對非法移民，但他們也不願意看到無辜的人喪生，因此地主通常都會允許該組織進入地界之內，也承諾不給偷渡客找麻煩。

偷渡客 非法移民 邊境

上一則

中佛州中華學校 線上歡慶創校40周年

下一則

「拯救生命的發明」線上講座 分享口罩發展及再生醫學

延伸閱讀

德州通過最寬鬆持槍法案 滿21歲就能無照擁槍

德州通過最寬鬆持槍法案 滿21歲就能無照擁槍
媲美州花、州旗 德州宣布「州槍」

媲美州花、州旗 德州宣布「州槍」
NBA／季後賽首秀…布魯克斯飆31分 寫灰熊紀錄

NBA／季後賽首秀…布魯克斯飆31分 寫灰熊紀錄
NBA／柯瑞39分仍是悲劇英雄 灰熊季後賽首輪戰爵士

NBA／柯瑞39分仍是悲劇英雄 灰熊季後賽首輪戰爵士
NBA／戰勝4%機率 巫師闖季後賽 24年來首見

NBA／戰勝4%機率 巫師闖季後賽 24年來首見
NBA／搞砸21分領先後險勝 灰熊淘汰馬刺挺下輪附加賽

NBA／搞砸21分領先後險勝 灰熊淘汰馬刺挺下輪附加賽

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打