亞洲餐館月 本周末盛大登場

亞裔商會舉辦的「亞洲餐館月」獲得各大廠商及休士頓市政府的支持。（記者封昌明／攝影）

休士頓亞裔 商會主席喻斌25日與西南管理區主席李雄、中華文化中心執行長華啟梅等僑領在中華文化中心，舉行「亞裔餐廳月」(ASIAN RESTAURANT MONTH)記者會，宣佈自5月28日（國殤日）周末開始，到7月4日（國慶日）止，透過各種不同的宣傳方式推廣亞洲美食 ，吸引更多觀光客前來品嚐亞洲美食。休士頓市長透納派出代表頒發表揚狀，同時宣佈6月為休士頓市「亞洲餐館月」，獲得與會業者熱烈鼓掌歡迎。

聯邦小商業管理署(SBA)於日前公佈，受理餐飲業者申請總額達290億元的新冠紓困補助案；凡符合資格的申請者，包括休士頓地區在內的餐館，可獲得與疫情相關營收損失相當的補助，每一企業高達1000萬元，單一實體店最高補助額500萬元。休士頓亞裔商會主席喻斌從一開始就注意到這項有關亞裔族群關心的福利，積極地為大休士頓地區商會會員舉行線上座談，以協助各大亞裔餐館業者申請補助，獲得熱烈回響。

喻斌說，將通過聯合參與將亞裔的美食文化傳揚出去，同時發掘這座多元化城市中的亞洲美食，向休士頓與國際展示，亞洲美食散佈在這座偉大城市各角落，將在未來陸續介紹這個城的美食文化。

西南管理區主席李雄說，亞洲餐館業者，在休士頓餐飲市場佔40%左右版圖，而中國城所在的百利大道上就有約150家餐廳，目前由外來人口不斷增加，餐館的數目仍在增加，未來可達200家的目標，他代表西南管理區所有成員，全力支持這次的活動，除了希望振興中國城的經濟，也希望能將中國城的美食推向世界。

喻斌強調，隨著疫情的逐漸減緩，各大企業在休士頓地區重新開業，以及在更多的人接種疫苗後，市場正逐步恢復常態，亞裔商會（ACC）一直在努力促進亞裔社區的休士敦的商業和經濟發展，有關美食月的相關活動細節，可在國殤節上線（asianrestaurantmonth.com），其中包含各種餐廳，休士頓各地不同的食物導覽圖，與當地名人廚師進行虛擬見面和問候以及合作夥伴活動的日曆，包括亞洲傳統巴士之旅和一個品嚐各種美食的饗宴。

亞裔商會鼓勵所有餐館在亞洲商會網站上註冊：https：//asianchamber-hou.org/arm21。參與活動的餐廳、咖啡館、甜點店和餐車，不必是亞裔擁有，而是有亞洲風味的菜餚，聯繫人：ACC社區發展總監Paul Gor。完成註冊後，餐館信息會同步列在亞商會的網上美食目錄中，並在休士頓各大的中英文報刊公佈。