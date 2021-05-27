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免執照公開攜槍法案 艾伯特挨批言行不一

孫靖洋
前休士頓市警局長阿塞維多(右二)認為，艾伯特只是在嘴巴上支持警察。(CNN)
前休士頓市警局長阿塞維多(右二)認為，艾伯特只是在嘴巴上支持警察。(CNN)

休士頓訊】艾伯特州長宣布將簽署「免執照公開攜槍法案」，引起前休士頓市警局長阿塞維多強烈反對，他認為，艾伯特只是在嘴巴上支持警察

州議會新通過的免執照公開攜槍法案(permit-less open carry)，又稱為「憲法攜槍法案」(constitutional carry)，支持的人士指出，憲法規定人民可以擁槍自衛，如果限制人民必須取得執照才能擁槍，顯然違反憲法。這項法案經州長簽署成為法律並生效後，德州成年人購買槍械，不必再經由背景調查(background check)，而且也不必受過射擊訓練或申請執照就可公開攜帶手槍。

休士頓市警局前任局長阿塞維多(Art Acevedo)現在是佛羅里達州邁阿密市(Miami)警察局長，他在25日接受CNBC訪問時表示，全國各地絕大多數的市警局、縣警局長以及警員，反對無須執照的攜槍法案，因為任何人都可以合法攜槍會造成更多的暴力事件，也讓執法人員的工作更危險。他呼籲艾伯特州長否決(veto)該案，如果只是嘴上支持警政人員，實際行動上又反方向進行，就是言行不一的表現。

阿塞維多指出，一年前被警察殺害的佛洛伊德原是休士頓市民，從他死亡至今所出現的反警示威，已造成全國各地警校招生的困難，另外，根據明尼亞波利斯市的「中央廣場」(the Central Square)發布的數據，明市警局已辭職和申請休長假的警員，將近所有警員數目的四分之一；西雅圖市警局的高階官員指出，過去一年中有249名警員辭職。

德州人戀槍成痴，加上州政府與州議會都被共和黨掌控，導致這樣的法規會通過。華裔第一代移民絕大多數來自百姓不能擁槍的國家，面對罪犯也可以合法攜槍的狀況，如何安然自處成為新的挑戰，試想一人單獨外出購物，在停車場碰到持槍的歹徒亮出槍械，尤其單身女子，如何能夠安全脫身？

阿塞維多強調，人民固然有擁槍的權利，但是負責任的人民絕對不會反對槍枝執照，沒有任何限制只會讓罪犯更能得逞。

休士頓 警察 德州

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