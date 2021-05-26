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「祥瑞花園」為銀髮族量身打造

記者封昌明／休士頓報導
祥瑞花園採「正大光明」風水美學設計，適合退休銀髮族居住。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園採「正大光明」風水美學設計，適合退休銀髮族居住。（記者封昌明／攝影）

國殤日(Memorial day)長周末何處去，可到休士頓賞屋。休士頓最近房市火熱，買方出手要快，才能買到好房，「祥瑞花園」就是買家心目中的好房。歡迎全美各地銀髮族前去試住，每月只有1500元起，德州地產歡迎想退休的人士前來賞屋，德州地產為感謝退伍軍人對國家的貢獻，特別優惠房從18萬8000起，讓買家輕鬆圓夢，只要首付即可拎包入住。

「祥瑞花園」公寓鬧中取靜、宜車宜步及高端精品為設計理念，提升中國城住宅質量。雖然在中國城內的生活機能不錯，購物吃飯都很方便，老人家在這裡說中文也能通行無阻，但是房子多半老舊，屋齡普遍都在40年以上。

「祥瑞花園」地理位置極佳，由百利大道往西，出了8號公路，第二個紅綠燈左轉就到了，擺脫中國城擁擠，又距離用餐及購物的環境近，無需擔心治安問題，最特別的是距離Arthur Storey Park走路就可到達，等於住家後門就有林蔭大道及美麗的湖景，早晚都可供老人們運動。負責大樓設計的李兆瓊建築師說，這裡的地點太棒了！

目前仍在萊斯(Rice)大學教授風水的李兆瓊相當注意「祥瑞花園」的風水格局。他表示，所有的單位都是採用「正大光明」的風水原則設計，即「端正、大方、光正、明潔」等原則，所有房間開門都不會直接看到廚房，完全符合中國人的生活習慣。

負責銷售的德州地產負責人李雄說，大樓目前已有一位全天候管理人員，負責聯絡老人們的醫、食、住、行、樂、養等多方面需求，在祥瑞花園內提供全方位服務的門禁服務區，各種寬敞的房室設計，禮賓服務，度假式設施，引人入勝的娛樂活動和令人驚奇的62間豪華公寓住宅，位於中國城中心地帶，住戶享受自在生活，不會因擁有和維護房屋而產生壓力。買家可以體驗遊覽公寓陳設、探索Teo Chew Temple、地道美食、咖啡館、美髮沙龍等。

這棟環保建築擁有高品質的設計，如9呎高的天花板，玻璃枱面，創新技術和優雅大堂。每間公寓都融合風水和綠色設計原則，內部和外部產生共鳴，促進健康祥和的生活。

室內設計：廚房、客廳、起居室配複合式豪華地板，免費無線網絡、所有房間配備現代燈具、不銹鋼單槽洗碗池、不銹鋼烤箱、強化複合玻璃預設櫥櫃、不銹鋼爐具烤箱、一體式不銹鋼微波爐抽油煙機、不銹鋼帶製冰機功能冰箱、皮質廚房和浴室枱面、窗戶統一配備迷你百葉窗、臥室高配設計師地毯、現代化衛生間、分體式HVAC系統、玻璃淋浴配瓷磚貼面、扶手、多分體式空調系統等。

建築共六層，底層是車庫，南北向採光，帶門禁，每套公寓帶陽台，頂樓為觀景房帶環繞型陽台。共62套公寓，六種戶型，三個樣板間。1室1衛浴總面積799.9平方呎。1室1浴1書房總面積1014.8平方呎，有樣板房。2室2衛浴總面積1147.3平方呎，有樣板房。2室2衛浴+書房總面積1512.3平方呎，有樣板房。大樓管理費0.35元/平方呎。

「祥瑞花園」地址：6955 Turtlewood Drive, Houston, TX 77072。免費諮詢專線：李雄832-734-6888、奚玥(Nicole Xi)832-768-2679。

中國 德州 休士頓

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