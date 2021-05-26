達拉斯車隊遊行 聲援台灣參與WHA

參與車遊民眾齊喊台灣「讚」。（休士頓僑中心提供）

由北德州 歌林縣台灣 商會及達拉斯榮光聯誼會聯合主辦，世界華人工商婦女企管協會北德州分會、達拉斯政大校友會及達拉斯輔大校友會協辦的「達拉斯僑界支持台灣參與世衞大會（WHA )車遊」活動，5月22日熱鬧啟程。

當日上午於Jack Carter 公園舉行啓程典禮，近百位僑團代表及僑胞現身力挺台灣參與國際事務，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、休士頓華僑文教服務中心副主任楊容清專程驅車北上為民眾加油打氣。

車隊行駛Plano市區。（休士頓僑中心提供）

北德州歌林縣台灣商會及達拉斯榮光聯誼會會長劉志強感謝各社團參與，共同為台灣2300萬人健康打拼；羅復文感謝主辦單位熱心發起車隊遊行，希望藉此展現台灣參與WHA的熱情與心願。楊容清對鄉親心繫台灣，為台灣發聲，深表感動。僑務委員陳世修、僑務諮詢委員牟呈華及世華北德州分會會長李震台分別簡短致詞支持台灣參與WHA。

典禮之後， 33部裝飾中華民國和美國國旗以及挺台灣入世衞的英文布條的車隊，由警車前導緩緩行經布蘭諾(Plano)市區主要道路，車前國旗隨風飄揚，吸引道路兩側民眾注視，許多民眾向車隊熱情揮手表達支持。在近一個小時的遊行活動之後，車隊返回Jack Carter 公園，參與的僑領及僑胞駐足車前合影留念，高喊台灣加油，活動在溫馨的氣氛中畫下完美的句點。