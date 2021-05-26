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票投拜登 土地仍被收購築牆 業主怒被騙

【麥凱倫訊】
美墨邊界在川普執政時起，築起不少鋼牆。(We Build the Wall)
美墨邊界在川普執政時起，築起不少鋼牆。(We Build the Wall)

位於麥凱倫西邊的德州小城米慎市(Mission) ，一名地主為了土地免被政府收購築牆，棄川普而把選票投給拜登，不料土地還是被聯邦強制徵收，讓他覺得賠了夫人又折兵。

福瑞德卡瓦佐斯(Fred Cavazos)指出，他的祖母在1950年代初期買下格蘭德河邊的這塊60英畝地，他年輕的時候就在這塊地上養牛、耕種，如今到了退休年齡，這裡現在荒草蔓生，只養著幾頭牛和一群雞，但留有滿滿的回憶。川普上台以後，德州南部邊境的私人土地大致都被徵收築牆，同意被徵收的土地現在都已建了鋼梁牆，但他向法院提訴，因為案子還沒有宣判，所以這一段將近一哩的河岸還是天然景觀。

拜登去年競選期間，保證如果入主白宮，所有建牆的工程會立即停止，不會再多築一呎牆。為了保住這塊祖產，福瑞德和他的親友都把票投給拜登，拜登勝選後他們鬆了一口氣。不料上月法院宣判，指出聯邦政府有強制徵用權力(imminent domain) ，雖然他還沒有接到正式的通知，但律師告訴他此事已成定局，最多也只能要求政府多給一點錢，目前政府承諾給被徵收的6.5英畝支付34萬7000元。

這個價錢其實不錯，但福瑞德表示築起牆以後就失去河景的視野，這裡不會像從前那麼美。福瑞德把河岸邊的土地分塊租借給人修建碼頭停靠船隻，周末假日這些租客會來開船遊河，邊界牆建起以後，他的租金收入就沒了，他覺得被拜登騙了。

德州民權專案(Texas Civil Rights Project)一共替140多名地主向法院提訴，律師羅伯托羅佩茲(Roberto Lopez)指出，如今採取法律途徑的行動已經碰壁，因此向媒體透露消息，希望引起拜登政府的注意，冀求拜登親自下令放福瑞德一馬，這是福瑞德能夠保住祖產完整的唯一辦法。

拜登 德州 川普

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