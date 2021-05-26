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疫情期間 休士頓科技人才成長排名全國第2

編譯組／綜合報導
休士頓科技市場成長排名全美第二。(Visit Houston)
休士頓科技市場成長排名全美第二。(Visit Houston)

或許在想到全美科技中心時，休士頓可能不是第一個浮現在腦海中的城市，然這情況可能會改變。數據顯示，新冠肺炎疫情期間，休士頓科技市場成長排名全美第二。

休士頓紀事報報導，新聞網路媒體Axios利用Linkedin數據製作的報告稱，年輕工程師和應屆大學畢業生，如今正往邁阿密、費城和休士頓等地區找工作，而非舊金山、紐約或西雅圖等傳統科技重鎮。

根據非營利組織One America Works 4月份一項調查，疫情期間，近一半的科技人遷徙，休士頓科技領域的勞工也有所增加。

報導並稱，休士頓在2020年3月至2021年2月之間，軟體和IT員工遷徙人數上，與前一年相比，在全美14個主要市場中排名第二。

Tech: NYC執行長Julie Samuels告訴Axios，「我們過去認為是次要的，如生活品質等，如今變得愈來愈重要。這情況推動全國科技領域發展。」

Linkedin的數據還顯示，與上一年相比，2020年3月至2021年2月間，軟體和IT工作人員遷徙到邁阿密、休士頓、達拉斯、洛杉磯和丹佛的人數更多。

休士頓去年軟體和IT員工增加人數僅次於邁阿密，技術型員工增加10.4%。

「大休士頓夥伴聯盟」（Greater Houston Partnership，GHP）組織3月發表的技術報告提到，休士頓在一個多世紀以來，一直是能源、生命科學和航太領域上，改變世界的創新中心。隨著休士頓經濟結構根深蒂固的科學和工程突破，該地區得益於客戶和專業，成為繁榮的數位技術人才與公司樞紐。

至於休士頓是否會成為美國下一個傑出科技樞紐中心，AOL聯合創始人Steve Case對Axios說，「我清楚看到增長，對我來說，疫情是否會成為人們遷徙到歷史上總被忽略地方的永久動力，目前很難想像，很難預測這兩個或三個城市，是否真的可以成為下一個全美科技重心。」

休士頓 疫情 美國

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