我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

大奧斯汀住房市場 展現強大需求

記者封昌明／休士頓報導
由於特斯拉的進駐，讓查維斯縣的房價飛漲。（華奧地產提供）
由於特斯拉的進駐，讓查維斯縣的房價飛漲。（華奧地產提供）

奧斯汀的圓石市四月房價環比上漲42％，中位數達46萬，當地房價仍在持續上漲，大奧斯汀地區各地住房市場，因國際級企業進駐及外來人口增加，繼續展現出強大的需求。

除了圓石市漲幅驚人外，早已漲過一波的分別以蘋果設廠為號召的威廉森縣(Williamson County)四月份漲幅更達45%，另外一地以特斯拉廠為號召的T查維斯縣(ravis)，上個月仍持續之前的漲勢，達到38%的漲幅。大奧斯汀地區房價近來全面急速上揚，攜帶進場的投資人仍絡驛於途。

2020年4月，全美疫情導致居家隔離，地產也長達幾個月的蕭條，所以本月的數據充分反映和去年蕭條期的差異。

一年前，礙於法令限制，使得房地產交易停頓，市場在當時具有不確定性。華奧地產的分析表示，2021年始，依據各種數據顯示，自今年春季以來的強勁復甦，也顯示出經濟增長遠遠超過了復甦。

大奧斯汀地區的住宅銷售創下4月份的紀錄，每年增長37.2％至3,604棟，而中位數銷售價格增長41.6％，房屋銷售中位價格為46萬元。

4月份的銷售金額突破20億美元，同比增長95.5％至20億6557萬0,878美元。房屋平均在市場上停留17天，即0.5個月，比2021年3月緩和了一些，但仍然十分緊張。

大致而言，明顯看到新屋上市的量增加，4個月超過新的數量增加32.6％至4,654個新屋上市的數量，預計夏季來臨，新屋的也將會越來越多。

根據貸款專家表示，目前在奧斯汀地區購買房屋的人數，超過以往任何時候，潛在買家必須準備好有更多的資金前來，以防各種可能發生的潛在風險。

專家表示，現金並不總是最重要的。重置利率在可預見投資人必需注意的事項之一，如何透過重新貸款取得最好的利率，為長期投資房地產做好準備，並需要與房地產經紀人合作，房地產經紀人可以幫助尋求各種可行的方案，讓投資人在奧斯汀的房地產投資項目上，取得較為優勢地位。

不過相較去前3月份，4月環比房價只上漲了8％，房價持續上漲應該可以預期的，因為依據人口普查的數據，來自全美各地的新移民仍不斷地向德州地區移動，對房屋的需求只增不減。

這些因素都會使奧斯汀的房價增速平緩下來，但持續的人口增加會繼續讓房價節節攀升。可以預見的是，未來每月內，我們仍然會看到房價呈雙位數的增加。

華奧地產聯繫方式：11770 Jollyville Rd Austin TX 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]，網站：www.realinternational.com，微信：yuanlynnlin2。

奧斯汀的圓石市四月房價環比暴漲42％，中位數達46萬，漲幅驚人。（華奧地產提供）
奧斯汀的圓石市四月房價環比暴漲42％，中位數達46萬，漲幅驚人。（華奧地產提供）
奧斯汀各大都會區，都出現外來移民，讓房價逐步翻漲。（華奧地產提供）
奧斯汀各大都會區，都出現外來移民，讓房價逐步翻漲。（華奧地產提供）
蘋果園區各項基礎建設正全面施工，為當地創造工作機會。（華奧地產提供）
蘋果園區各項基礎建設正全面施工，為當地創造工作機會。（華奧地產提供）

房價 投資 房地產

上一則

台僑車隊遊行 感謝美國挺台參與WHA

下一則

新家蓋一半 材料費爆增10萬

延伸閱讀

解放軍3度拒絕與美軍對話 中：是美方不符外交禮儀

解放軍3度拒絕與美軍對話 中：是美方不符外交禮儀
防長勉西點軍校畢業生：迎戰疫情、恐怖主義 準備好了

防長勉西點軍校畢業生：迎戰疫情、恐怖主義 準備好了
奧斯汀德州大學 不限制戴口罩

奧斯汀德州大學 不限制戴口罩
西點軍校畢業典禮 防長勉：迎戰疫情與恐怖主義

西點軍校畢業典禮 防長勉：迎戰疫情與恐怖主義
國際級大公司 奔向奧斯汀

國際級大公司 奔向奧斯汀
奧斯汀101地產 服務博得好口碑

奧斯汀101地產 服務博得好口碑

熱門新聞

聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡