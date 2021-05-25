大奧斯汀住房市場 展現強大需求

由於特斯拉的進駐，讓查維斯縣的房價飛漲。（華奧地產提供）

奧斯汀的圓石市四月房價 環比上漲42％，中位數達46萬，當地房價仍在持續上漲，大奧斯汀地區各地住房市場，因國際級企業進駐及外來人口增加，繼續展現出強大的需求。

除了圓石市漲幅驚人外，早已漲過一波的分別以蘋果設廠為號召的威廉森縣(Williamson County)四月份漲幅更達45%，另外一地以特斯拉廠為號召的T查維斯縣(ravis)，上個月仍持續之前的漲勢，達到38%的漲幅。大奧斯汀地區房價近來全面急速上揚，攜帶進場的投資 人仍絡驛於途。

2020年4月，全美疫情導致居家隔離，地產也長達幾個月的蕭條，所以本月的數據充分反映和去年蕭條期的差異。

一年前，礙於法令限制，使得房地產 交易停頓，市場在當時具有不確定性。華奧地產的分析表示，2021年始，依據各種數據顯示，自今年春季以來的強勁復甦，也顯示出經濟增長遠遠超過了復甦。

大奧斯汀地區的住宅銷售創下4月份的紀錄，每年增長37.2％至3,604棟，而中位數銷售價格增長41.6％，房屋銷售中位價格為46萬元。

4月份的銷售金額突破20億美元，同比增長95.5％至20億6557萬0,878美元。房屋平均在市場上停留17天，即0.5個月，比2021年3月緩和了一些，但仍然十分緊張。

大致而言，明顯看到新屋上市的量增加，4個月超過新的數量增加32.6％至4,654個新屋上市的數量，預計夏季來臨，新屋的也將會越來越多。

根據貸款專家表示，目前在奧斯汀地區購買房屋的人數，超過以往任何時候，潛在買家必須準備好有更多的資金前來，以防各種可能發生的潛在風險。

專家表示，現金並不總是最重要的。重置利率在可預見投資人必需注意的事項之一，如何透過重新貸款取得最好的利率，為長期投資房地產做好準備，並需要與房地產經紀人合作，房地產經紀人可以幫助尋求各種可行的方案，讓投資人在奧斯汀的房地產投資項目上，取得較為優勢地位。

不過相較去前3月份，4月環比房價只上漲了8％，房價持續上漲應該可以預期的，因為依據人口普查的數據，來自全美各地的新移民仍不斷地向德州地區移動，對房屋的需求只增不減。

這些因素都會使奧斯汀的房價增速平緩下來，但持續的人口增加會繼續讓房價節節攀升。可以預見的是，未來每月內，我們仍然會看到房價呈雙位數的增加。

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