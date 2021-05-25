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「風簷雅敍」山水畫系列講座 劉昌漢主講

封昌明
旅美藝術家劉昌漢山水畫系列講座。 （劉昌漢提供）
旅美藝術家劉昌漢山水畫系列講座。 （劉昌漢提供）

【休士頓訊】文化是我們的心靈故鄉。以洛杉磯為基地的公益文化社團 「風簷」 自2019年5月1日開始 「風簷雅敍」節目，邀請各界文化學者藝術家公益主講，廣受好評。今年6月邀台灣旅美畫家、藝術撰述者及藝術策展人劉昌漢主講「山水畫系列講座」，每周五晚間8時30分至10時(美西晚間 6時30分至8時) ，連續四周。YouTube連結請見風簷網站 www.wind2019.org。

[四之一] 6月4日 山水畫的歷史與精神

[四之二] 6月11日 山水畫的形式和技法

[四之三] 6月18日 欣賞山水畫

[四之四] 6月25日 海外的文化鄉愁 --- 個人的山水創作

山水畫是中國繪畫深厚的文化傳統。甚至可以說是中國繪畫的靈魂和文脈傳承代表，千百年來無數心靈的安慰與歸宿。作為一位海外藝術家，劉昌漢以紮實功力，廣泛涉獵，深厚學養，突破傳統山水框架，將文化鄉愁化為氣勢磅礡的水墨交響。他的大山大水不僅僅是人文空間，更凝練了幾十年來東西文化的震盪探索，成為澎湃雄渾的生命之歌，更是淵遠流長，浩瀚無涯的文化中國映射。作品精湛深刻，震撼動人，為美中台諸多美術館所典藏。本次講座自山水畫歷史與精神綜觀 ，形式與技法解析，並囊括當代山水作品欣賞，與個人山水創作分享。宏觀細賞兼備，深入淺出，貫串古今，實為難得全面的山水畫系列演講。

劉昌漢曾在美國、加拿大、歐洲、台灣和中國畫展，為文化部及國立台灣美術館策展，推介台灣藝術走向國際。以筆名劉吉訶德長期在北美「世界日報」《世界周刊》撰寫過藝術專欄。以本名劉昌漢在台灣《藝術家》雜誌寫稿。著作包括《百年華人美術圖象》、《藝術如此多嬌》、《北美水墨畫觀覽》、《遊美加—發現美術館》、《北美風景繪畫》等。獲得海外華文著述獎首獎、美國國家藝術基金會「NEA Challenge America Grant」獎勵。曾任美南華文寫作協會會長，現為中國畫學會(美國)榮譽會長。著作兼具宏觀與博考。藝術範疇寬廣，旁徵博引文學哲學經典，勇於藝術論述與省思，意義深長。

劉昌漢不斷在他的藝術生涯創造突破與傳奇，正如他在《百年華人美術圖象》一書，對於旅居海外的百位藝術家，在各自藝術領域不斷努力的深刻描寫。海外華人藝術家面對了更多超越的壓力，使他們的生命豐富。海外藝術家勇敢地以赤身面對無根而生的試煉，使得他們可以驕傲的說: 「我們是傳奇。」

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