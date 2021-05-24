艾伯特：全面重啟是正確決策

德州州長艾伯特稱，3月分全面開放德州經濟，是正確決策。(艾伯特臉書)

Fox電視台報導，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）23日在「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中稱「從新冠肺炎染疫人數降至新低的數據看來 ，3月分全面開放德州經濟，是正確決策。」

他曾於七日前發推文，指出「今天德州零死亡，是自2020年3月疫情 爆發以來唯一一次。今天也是過去13個月以來，病例最少，有史以來七天陽性率最低，11個月以來住院率最低。感謝德州人。」

艾伯特在談到該州新冠肺炎應對措施時說，「從疫情一開始，就將所有情況考慮在內，許多企業商家依舊開放。3月份我們全面開放所有經濟，再也不需戴口罩 。當然，拜登總統和民主黨人對此表示反對，其他民主黨人說，我宣布死刑令。」

艾伯特說，「而在我們100%重啟開放後，新冠肺炎死亡人數持續下降，直到出現一天零死亡的水平。住院率下降更多。」他說，「22日更是疫情開始以來，陽性率降至最低的一天，這表明開放是正確舉動，使德州恢復正常。」

艾伯特還在節目上稱讚德州經濟實力，稱該州被CEO雜誌評為最佳經商地點。德州的職位空缺與尋求失業的人一樣多。這位州長說，「這就是德州退出聯邦失業救濟金的部分原因。」

隨著疫苗問世，德州是全美首批終止強制口罩令與社交距離限制的州之一。此舉引起民主黨人和媒體強烈反對。拜登稱該決定是「尼安德特人思維」（Neanderthal thinking）。

然而，艾伯特取消限制後，德州疫情穩步下降，達到零死亡里程碑，這對一個擁有2900萬人的州來說意義重大。

聯邦疾病控制與預防中心（CDC）本月初表示，接種疫苗的美國人，可在無口罩情況下，在室內或室外恢復正常活動。該指導令許多州也放棄口罩令，放寬其他限制。

艾伯特23日並指出，德州將採取行動，確保不需戴口罩的兒童充分進行面對面教育。「現在是時候恢復正常，無論是開學或企業，都不用戴口罩。」