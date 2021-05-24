僑務促進委員王妍霞安息聚會 備極哀榮

僑務促進委員王妍霞安息聚會，莊嚴隆重，備極哀榮。（朱江提供）

僑務促進委員王妍霞女士安息聚會，5月23日在永福殯儀館舉行，由於她生前忠黨愛國，前總統馬英九 、前副總統吳敦義、國民黨 主席江啟臣 等均寄來輓聯以為悼念。江啟臣特頒黨旗覆棺證書，以表彰她生前為黨務工作著有功績，中國國民黨美南支部常委甘幼蘋在宣讀證書後，由分部常委唐心琴率黨員為王妍霞覆蓋黨旗，場面莊嚴隆重，備極哀榮。

受到新冠疫情影響，多位無法前來的親屬均透過視訊會議表達哀思，恆豐銀行董事長吳文龍也透過資深副總裁Jennifer周，以視訊方式向王妍霞表示哀思，並感念她生前為社區事務的貢獻，也盼望夫婿朱江節哀順變。

僑教中心主任陳奕芳頒發僑務促進委員紀念章，並宣讀僑委會委員長唁電表示，王妍霞僑務促進委員生前致力僑社公益，典範永留後世。陳奕芳同時指出，王妍霞多才多藝，每當遇有僑社活動，她總是帶頭募款，功績卓著，令人印象深刻，她邀請朱江在今年的雙十國慶典禮上唱國歌，以慰王妍霞在天之靈。

世華婦女工商協會前總會長黎淑瑛代表現任總會長陳阡蕙，頒發追認王妍霞為2021年世華婦女美南分會準會長，並贈水晶一座，以紀念她的貢獻，美南分會會長孫玉玟也頒發一座水晶給王妍霞，表彰她生前對美南分會的付出。

負責統籌王妍霞喪禮的治喪委員會主委唐心琴偕副主委何宜中、委員洪良冰、戴珮青、邱佩冠、多永芳、斐俊莉等都到場負責接待。唐心琴語帶哀傷的表示，王妍霞有一副很好的歌喉，猶記得2018年中山學術研究會到舊金山開會，她以一首「感恩的心」撼動全場，至今仍餘音縈繞。「伊人已逝，但你服務僑社的心將永遠留存在我們的心中。」