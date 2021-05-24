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劉援25日居家安全講座

休士頓訊

日前布蘭諾市(Plano)警局預防犯罪專員劉援女士於線上演講，獲得熱烈回響；達福地區僑界急難救助協會決定於 5月25日再次邀請劉援做第二場居家安全講座。

講座時間於美國中部時間當日晚間7時至8時30。講座內容包括:

你的圍牆門應該上鎖嗎？你要鎖的話是在外面還是裡面鎖？

什麼是「通向外面的門」？你家有幾個？

一名婦女夜裡被一個陌生男人摸醒。而那人並沒有「破門或破窗而入」。他是怎麼進來的？

樹叢應該多高？應該遮住你的窗戶嗎？你是怕壞人看你還是你想看他？

你家外面應安裝什麼燈？裝在哪兒？夜裡要關嗎？

你知道有幾種警報器嗎？你家應該安哪種？安在哪兒？它們連著警察局嗎？

密碼門鎖是不是更安全？

我家裡要備槍嗎？它能保證我和家人的安全嗎？

劉援是拿到證書的預防犯罪專員，有近18年的經驗，還在2019年被北德州預防犯罪協會評為「The outstanding crime prevention specialist of the year」，報名請至：https://forms.gle/qoihz7ca7tYBfSaa9，民眾將在課程開始前兩天收到Zoom線上鏈接和密碼通知。完全免費。

講座詳情孟敏寬會長（469）789-6858，張志榮副會長（817）903-2581，或email 至[email protected]

達福地區僑界急難救助協會，網站:https://sites.google.com/view/dfweaa/home。

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