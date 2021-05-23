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聲援台灣參與WHA 休士頓僑界首辦車遊

【休士頓訊】
支持台灣參與WHA的車隊凱旋歸來，相約明年再見。（僑教中心提供）
支持台灣參與WHA的車隊凱旋歸來，相約明年再見。（僑教中心提供）

世界華人工商婦女企管協會美南分會、休士頓僑界關懷救助協會及美南台灣旅館公會於5月22日上午聯合舉辦「全僑支持台灣參與世衞大會（WHA)車遊」活動。當日在休士頓華僑文教服務中心後停車場舉行的啓程典禮，獲大休士頓地區張世勳、吳光宜、陳美芬、劉秀美及陳建賓等五位僑務委員全員出席支持，和在場近百位僑團代表、青年文化志工（FASCA)及僑胞一起表達台美社區支持台灣參與國際事務的立場。

參與車隊遊行的僑領僑胞一起為台灣加油，咸信台灣一定「旺」起「來」。（僑教中心提供...
參與車隊遊行的僑領僑胞一起為台灣加油，咸信台灣一定「旺」起「來」。（僑教中心提供）

典禮中企管協會美南分會會長孫玉玟、救助協會會長黎淑瑛、旅館公會會長何怡中及僑務委員們分別簡短致詞；文教中心主任陳奕芳特別感謝主辦單位突破傳統，首次以車遊活動支持台灣參與國際事務。駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文同一時間在達拉斯參加另一場支持台灣參與世衞大會的車遊活動；他除了以短片向參與活動的僑領致意，感謝支持台灣參與世衛大會，同時送上台灣鳳梨乾，祝願台灣前景「旺」起「來」。

典禮之後，熱情的僑胞及青年文化志工夾道揮舞著中華民國及美國國旗，歡送由救助協會副會長嚴杰領軍、20輛汽車組成的車隊出發。一路上，警車前導車隊緩緩行經華埠，並迤邐慢行於休士頓商業區；車輛上裝飾的中華民國及美國國旗一路飄揚，挺台灣入世衞的英文布條尤其顯眼，吸引道路兩側民眾注視。在近兩個小時的遊行活動之後，車隊抵達目的地華埠希爾頓花園酒店，參與的僑領及僑胞依舊精神抖擻，相約明年再來。

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