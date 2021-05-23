德州新手媽媽健保效期 被議員砍半

達拉斯晨報報導，一項確保新手媽媽獲得健保 的HB 133法案，日前遭德州 參議員Lois Kolkhorst提出縮短他們獲得健保的時間，從一年消減至半年，這意味成千上萬新分娩的母親，在孩子出生後60天將失去保險 。

若該法案在參議會通過，眾議會須同意這些變更，或嘗試在委員會中消除分歧。

該法案的宗旨，是防止新手母親分娩後死亡或出現嚴重併發症。新的醫療補助的覆蓋面從低收入婦女的懷孕期間，至生產後60天終止。倡議者說，若60天後終止，將無時間安排後續醫療。

Kolkhorst並未提出其縮短新手母親保險時間的理由。德州副州長派翠克（Dan Patrick）21日表示支持該法案，「我們必須將其縮短至不到一年。」

將法案覆蓋範圍消減一半，與立法者呼籲幫助對抗產婦死亡率的家專意見相衝突。

專家發現，大量德州婦女在分娩後幾個月內死於各種原因，如藥物過量、心臟病、自殺和感染等，專家小組建議他們進行一年治療。

達拉斯州眾議員Toni Rose提出將新手媽媽醫療補助，從兩個月延長至一年的法案。她並未對參議會的變更決策做出回應，但她於本月初告訴達拉斯晨報說，提出該立法的主要原因，是非裔婦女以驚人的速度死亡。

她指出，「許多婦女自殺是因無法獲得醫療服務，產後嬰兒在家，不知道出了什麼問題，若獲得醫療健保，則可得到所需的治療。」

參議會此一變化，將影響數千名婦女。德州約一半的嬰兒，是由醫療補助計畫的母親所生。

據悉，若提供一年保險給新手媽媽，德州未來幾年將花費7700萬至1億200萬。參議員提出為期六個月，將降低成本，由州和聯邦基金共同資助。

根據凱薩家庭基金會稱，聯邦政府只要求與妊娠有關的醫療補助，覆蓋在分娩後60天。部分州將其延長至六個月到一年。

美國國家健康政策研究稱，今年至少有八個州，包括佛羅里達州和西維吉尼亞州，將醫療補助覆蓋至產後12個月，38個州擴大醫療補助計畫，使婦女得以維持一年以上的醫療保障。