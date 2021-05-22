證據留28年靠DNA技術逮人 德州強暴犯落網

瓦德20日遭到逮捕。(ABC13)

德州阿納瓦克市（Anahuac）現年62歲的瓦德（William Thomas Ward）在28年前性侵 兩名女子後，可能一度以為此生都能安然度過，但沒想到DNA 比對技術的進步，讓他終於現出原形，並在20日遭到逮捕。

法醫鑑識人員在比對28年前事後取得的DNA，與瓦德的DNA後，確認兩者相符，因此巴沙迪那市（Pasadena）警察 才動手逮人，懸宕28年的舊案（cold case）終於得雪。

還原事件原貌，瓦德在1993年6月28日，在一棟複合公寓的停車場持槍脅持一名女子。被害者事後驗傷並報警，在訊問時表示，不明男子由後方逼近，並且以槍抵住她的頭，說「如果敢動，我就殺了妳」。

女子因此心生畏懼，配合瓦德的命令，上了瓦德的車，還被套上頭套，因此始終沒有看到男子的形貌。瓦德之後將女子載到田野，要女子脫光衣物並躺在毯子，隨後性侵得逞。

事後，瓦德要女子著衣並把她載回巴沙迪那原處。女子陳述，男子在她要下車前再度恐嚇她，「如果妳敢告訴任何人，我就殺了妳」。不過，女子隨後前往醫院驗傷，醫生也採集到嫌犯的DNA，比對之後發現與事發三天前的另一起性侵嫌犯相同。

不過，直到28年後，也就是2021年，警方才終於取得瓦德的DNA，比對發現瓦德就是當年性侵兩名女子的男子。瓦德在1月間到案時否認性侵，但無法解釋為何自己的DNA會在兩女身上。經過法律程序，直到5月12日警方才取得逮捕令。

對於偵破陳年舊案，巴沙迪那警方表示，都要歸功於鑑識人員的不懈努力，才能讓拖延近30年的懸案破解。