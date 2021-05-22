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退休德州養老 華人經營永春莊歡迎您

記者封昌明／休士頓報導
永春莊採鋼筋水泥建造，安全級數高。（取材自永春莊網站）
永春莊採鋼筋水泥建造，安全級數高。（取材自永春莊網站）

德州氣候溫暖且地大物博，非常適合老年人居住。近年來吸引了很全美各地的新移民入住，不論是來退休或者舉家搬遷者皆有，如何計畫退休後生活，是人生重大的課題。

永春莊（Everspring-living)屬於大型、B類全照顧住宅(Type B、Apartment style Assisted Living)，是德州休士頓華人首次開展和經營的高級豪華退休住宅。永春莊擁有20多英畝坐落在西休士頓的黃金地段，有兩棟全照顧大樓可以容納300人，三棟獨立生活大樓、一棟俱樂部活動中心、一棟混合豪華住宅、一棟醫療中心和一條美食街，永春莊將於2021年底落成啟用。

永春莊總管紀先生從事老人照顧有數十年經驗，他表示，年長者居住方式，不外乎家庭居住（family house)與群體居住（seniors apartment)兩種。家庭居住三代同堂，父母幫忙料理家務，接送孫子等瑣事，但長期相處難免會產生矛盾，這種生活久了身心易受創傷。

另外一種是夫妻兩人一起生活自由自在享受人生，是最佳選擇，但若是身體健康毎況愈下，為了不增加子女困擾，就要安排一下食住無憂的去處。

群體居住有老人公寓（seniors apartment)、獨立公寓（independent apartment)，這兩種適合65-75歲身體健康狀況良好居住的地方。此外，長照之家（assisting living)和療養院（nursing home)，前者一個是有希望活潑快樂的地方，一旦住進了這個家可以在這這走完人生，不需要轉入療養院；後者是已經沒有未來的地方，是人生終站。

休士頓有數家高檔長照之家，其中永春莊是由華人經營，最瞭解華人吃的文化。服務至上，安全第一，品質保證，價格合理，創造雙贏局面。

永春莊將於2022年開始營業，鋼筋水泥三層結構建築，外觀亮麗，兩房一廳有12間，一房一廳有64間，包含老人失智專用房，房間寬敞，走進房間舒服溫暖，家的感覺不言可喻。備有護士量血壓、測血糖、按時服藥定點定時服務，每日三餐二點（點心），符合老年人的飲食習慣，同時提供免費打掃清洗衣物。

永春莊是一個大家庭，共同生活相互噓寒問暖，彷彿又回到年輕時代，並可種花、散步、下棋、唱歌、跳舞、做運動、打麻將、喝下午茶，談天說地，快樂人生。

永春莊未來規畫與發展將以獎金奬勵主動服務幫助大家的有功者。另外開始籌建獨立公寓提供更多元化服務。有意者請電洽：713-518-5377鄭小姐、713-933-5288紀先生，或上網www.everspring-living.com。

永春莊推出各種入住方案，歡迎來自全美各地的新移民入住。（永春莊網站）
永春莊推出各種入住方案，歡迎來自全美各地的新移民入住。（永春莊網站）
永春莊結合陽光活動中心，為老人家安排各種休閒娛樂活動。（記者封昌明／攝影）
永春莊結合陽光活動中心，為老人家安排各種休閒娛樂活動。（記者封昌明／攝影）

退休 華人 休士頓

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