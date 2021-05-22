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德州佛教會 玉佛寺大雄寶殿舉行浴佛法會

休士頓訊
宏意法師為大家開示。（玉佛寺提供）
宏意法師為大家開示。（玉佛寺提供）

欣逢本師釋迦牟尼佛聖誕，德州佛教會於日前在玉佛寺大雄寶殿舉行浴佛法會。該會會長宏意法師帶領常住僧眾諷誦《心經》為大眾祈福，以《不要讓知見染上顏色》為題開示大眾。

宏意法師表示，舉辦法會有各種儀式，同時要演說佛法，介紹佛法，讓大家有正確的知見，消除種種的無明愚痴。《法華經》敘述世尊降生人間的重要目的是為了開示眾生悟入佛的知見。大家不能胡塗地過日子，應該想辦法培養正知正見，引導大家走向正途。消除苦惱，不要不斷地自造惡業和煩惱，要讓周圍的大眾，乃至整個社會不得安寧。從人類的發展來說，我們在不斷地摸索正確的知見。

佛教經典闡述世間有五種惡見邪見：

一、我見：相信自己有一個獨立存在的我，不靠任何條件因緣，這一個我從來不變，永恆如是，自在的主宰一切。其實我是五蕴組合，不斷在變化中，是條件组合，不是單獨存在，所以佛教說無我，不能主宰。我們執着我是可單獨存在，可以主宰的，就是一個大錯誤。

二、邊見：是兩個極端，佛教里沒有兩個極端的偏解。 例如人的靈魂永遠不死，上昇天堂永遠存在，長生不老，永遠不死，都是常見，不符合事實。另外一個邊見是人死如燈滅，是斷見。斷常二見都是錯誤的。

三、邪見：不正知，歪邪的知見。邪見是否定因果。例如認為持戒沒有功德，為善沒有好報，做惡沒有壞報等都是邪見。否定三世因果是一種非常嚴重的錯誤，是邪見。

四、見取見：對前面三種觀念思想執著之後，把它當成自己的定見，固執不放，形成一個人或一團體錯誤的意識形態，這對社會，國家有不良的影響。

五、戒禁取見：當一個人執著一些無義的行為，儀式，戒律，規矩等，以為它是有用的，實際上他所執取的都是沒有意義，沒有功德的。這是非因記因，非果記果。

要消除以上的五種不正知見，同時要修緣起觀，如是了解無常，無我，慈悲，平等，三世因果的道理，漸漸培養正知見，消除種種的愚痴，解脱苦惱。

宏意法師祝福大眾身心安樂，諸事吉祥，福慧無量。

宏意法師浴佛。（玉佛寺提供）
宏意法師浴佛。（玉佛寺提供）
釋迦牟尼佛聖誕，玉佛寺舉行法會。（玉佛寺提供）
釋迦牟尼佛聖誕，玉佛寺舉行法會。（玉佛寺提供）

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