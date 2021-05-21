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大休士頓房市 將再旺10個月

編譯組／綜合報導
休士頓地區不動產市場未來10個月仍將火熱。（Houston住屋局）
休士頓地區不動產市場未來10個月仍將火熱。（Houston住屋局）

休士頓地區的房地產正面臨罕見的賣方市場，總價低於25萬元的物件特別搶手，高價物件往往也能賣到好價錢，實際售價往往比開價高出2、3萬元。房地產業者預期，旺季仍將延續10個月，但是之後就很難說了。

休士頓LHOU 11電視台報導，大休士頓地產銷售暢旺背後原因有四：貸款利率仍低、賣屋者少、買屋者眾，與新冠疫情所帶來的工作、生活型態改變。

休士頓房地產經紀人協會（HAR）稱目前的房市是「購屋狂潮」（buying bonanza）。協會下任會長Jennifer Wauhob表示，售價往往遠高於要價，這可不是幾千元的差價，而是2、3萬元的溢價呢。

KHOU報導，其中的例子包括Annie McCormick，她想從 Kingwood搬到Galveston市，原本以為27.5萬元的舊屋很難脫手，沒想到仲介說兩天就可賣出。最後，兩個人都錯了，因為三天「才」賣出，而且賣到她要的價錢。

另一位Amanda Hill女士則是想從凱蒂(Katy)搬到Fulshear，舊家要價47萬元，且隔個周末就賣出了，兩天半之內就有13人出價，最後賣價高出開價2萬元。

但是買方也不是只挨打不能還手，首先要找個好的仲介，第二是先談好貸款，然後一看到想要的物件就出手，同時出手時應該多標幾個物件，以免落空。

休士頓 房地產 貸款

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