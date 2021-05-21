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中華文化服務中心 獲美國銀行捐款

休士頓訊

針對近期針對亞裔美國人的襲擊，更爲了促進種族和經濟機會平等，美國銀行向包括中華文化服務中心在內的休士頓非盈利組織捐贈15萬餘元，支持亞裔美國人社區發聲、對話和參與。

中華文化服務中心執行長華啓梅說，我們社區的力量來自於在需要的時候大家團結互助，美國銀行對該中心和休士頓社區一如既往的支持，使得我們能夠持續提供重要的服務和項目，例如綜合勞動力培訓、經濟財務援助、新冠疫苗的社區推廣和教育，以及增進人們之間互相理解的文化項目等等。

美國銀行休士頓行長Hong Ogle說，「作爲亞裔美國人的一員，我很痛心地意識到種族主義在這個社會中的長期存在。我很榮幸美國銀行能夠支持中華文化服務中心，因其正努力增進社區中的種族平等和文化理解。」

美國銀行於2020年6月首次宣布並隨後追加這項達到12.5億美元的資金，資金致力於解決種族不平等的問題，並通過專注於健康、就業及技能提升、經濟適用房和小型企業的項目來創造經濟機會。迄今爲止，美國銀行已經宣佈3.5億美金的投資。美國銀行正在全國各地與亞裔美國人社區發展全國聯盟和領導力會議教育基金一起積極擴大已有的相關項目。

美國 亞裔 休士頓

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