台大前副教授林麗雪 23日雲端分享日本花道

林麗雪老師日本花道教學。（台大校友會提供）

【休士頓訊】疫情緩解的5月，花意盎然，台大校友會邀請台大中文所校友兼中文系前副教授林麗雪老師，於5月23日(週日)下午3時至5時，雲端分享她旅美退休後精彩繽紛的第二事業--日本 花道。

該場講座以中文進行，涵蓋日本花道的基本精神、歷史沿革、花型分類與流派介紹，示範草月流花藝，並提供現場問答。報名連結為https://forms.gle/VvDAzfvfPSt7fRbFA，只要於5月21日前預先報名活動，就有機會現場抽到精美明信片組。

地點：於Zoom會議平台線上舉行，5月22日統一寄發活動提醒和Zoom會議資訊，活動後將分享錄影檔。

林麗雪(Lin Ko)曾任台灣大學中文系副教授，1984 年移民美國 ，繼續在美國大學任教。隨後轉行圖書館資訊業，2013年以南卡 Richland Saint Andrews 公立圖書館長職位退休。喜好閱讀，寫作、插花、傳統戲曲與旅行。目前致力於透過公立圖書館以及各級學校管道，向不同年齡層社會大眾推廣東方美學，常以多元文化草根大使自勉。

新近並創立南卡亞洲文化社 (Asian Cultural Society)，期與同好互勉。1998年開始加入日本國際花友會 (Ikebana International)，接觸日本插花藝術，多年來跟隨定居喬治亞州的草月流理事會員 Hideko Rainey 老師學習花藝，並利用返鄉機會向台灣池坊一級教師余仲騏老師學習花藝。2021年榮獲草月流講師資格。2014年曾擔任日本國際花友會 (Ikebana International) 南卡哥倫比亞分會長，隨後連任榮譽顧問至今。

林麗雪推廣日本花藝，惠及成人與學童。2021年因疫情之故，更參與北美國際花友分會的新教學平台「Virtual Sensei」策劃工作。 並以觀摩世界各地花藝大展，與同好分享花藝心得為樂。

活動聯絡：Grace, 達福地區台大校友會 ([email protected])、Amy, 休士頓台大校友會 ([email protected])。