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前治安官約會釣魚 多名女子遭狩獵追索性侵

編譯組／綜合報導
性侵犯透納。（Multi-County Crime Stoppers）
性侵犯透納。（Multi-County Crime Stoppers）

46歲的前執法人員透納（David Lynn Turner）據信自2018年底開始，利用約會app邀約女子出遊，然後將她們帶到荒郊野外後，聲稱要來玩「躲貓貓」(ghost hunting)，像狩獵般追索被害人，最後卻遂行強暴性侵得逞。他的犯案區域遍及德州大東南區，包括Beaumont、Galveston、Katy、The Woodlands、Coldspring與Livingston。

透納曾在2012年至2015年間擔任德州治安官（peace officer），離職後竟然開始犯罪。他現在已經被捕且被起訴，保釋金為50萬元。但由於擔心還有其他受害人不敢舉報，警方因此提供蒙哥馬利縣的專線電話（936-760-5800）與聖哈辛多（San Jacinto）縣警的電話（936-653-4367），希望受害人舉發，也可利用Multi-County Crime Stoppers的免付費電話匿名舉報（1-800-392-7867）。

多名受害者表示，透納先是利用app或社交平台，約她們出去，但是等她們卸下心防，上了他的車後，他卻越開越遠。等到了荒郊野外，他就說要跟女子玩躲貓貓，然後以強暴手段對她們性侵。透納最後在4日被捕。

 

德州 性侵

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