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公務機關 21日起解除口罩令

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特（Greg Abbott推特）
德州州長艾伯特（Greg Abbott推特）

編譯組／綜合報導

 

德州州長艾伯特18日下令，自21日（周五）起，地方政府與官員、學區官員、公衛機關與公職人員，都不得實施強制口罩令，違反州長行政命令者最高可處1000元罰鍰。

 

另外，6月4日後，各地公立學校都不再繼續執行口罩令，學生、教師、職員，與到訪的家長、來賓可以不戴口罩進入校園。行政命令少數的例外包括，州費補助的長照中心、政府擁有或營運的醫院、德州懲教與少扶機構、各地監獄。

 

艾伯特強調，憑藉著供應充分的疫苗、激發抗體的藥物，與所有德州人願意遵守的公衛規範，「孤星州」持續在挫敗新冠進擊，因此德州人，而非公部門，才能決定最適合他們的防疫措施，所以公部門與公立校區都不該繼續強制佩戴口罩。

 

德州教師協會（Texas State Teachers Association）主席莫林納（Ovidia Molina）的聲明強調，協會認為州長的決定太過輕率，畢竟聯邦疾管中心（CDC）仍然建議校內配戴口罩、保持距離，而且12至15歲的學生最近才開放接種，很多人尚未完成兩劑接種，更何況12歲以下的學童尚未開放接種。因此，他們認為決定提前解除口罩令的學校，與州長一樣都太過輕忽嚴重性。

 

不過休士頓獨立學區卻發表聲明，表示他們願意配合州長的新令。聲明指出，學區收到州長的行政命令，並決定配合州長的決定，自6月4日起不再強制配戴口罩，並等待德州教育廳的進一步指示。

 

口罩 德州 學區

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