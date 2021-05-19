我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

休士頓雙十慶籌會 籌備工作開跑

休士頓訊
羅復文代表童振源頒發感謝狀給何怡中以及賀狀給劉志忠及劉美玲。（休士頓僑教中心提供）
羅復文代表童振源頒發感謝狀給何怡中以及賀狀給劉志忠及劉美玲。（休士頓僑教中心提供）

休士頓訊】休士頓雙十國慶籌備會5月15日下午以視訊方式舉辦正、副主委交接典禮及第一次籌備會議，由109 年籌備會主任委員何怡中交接給110年新任主任委員劉志忠及副主任委員劉美玲。

駐休士頓辦事處處長羅復文、休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任楊容清、僑務委員劉秀美及陳建賓、休士頓中華公所共同主席江麗君出席共襄盛舉，近40位休士頓僑團負責人及代表與會觀禮。

羅復文在交接典禮上肯定109年籌備會團隊在嚴峻新冠肺炎疫情下完成艱鉅任務，期許今年新團隊發揮更多新意再創佳績，並表示疫情雖有紓緩，但仍須注意防疫。陳奕芳感謝109年籌備會團隊成績斐然，新創的國慶「辦桌」及露天電影院兩項活動成為觀摩及學習的對象；她預期今年在「雙劉」聯手下，活動將有「一流」的表現。

劉志忠致詞表示，去年慶籌會團隊面臨疫情挑戰，仍辦理20多項精彩活動，今年疫情雖見紓緩，但活動仍將遵守防疫規定，以確保參與僑胞的健康及安全，在各僑團支持合作下，再接再厲展現支持中華民國的熱情及活力。

交接典禮完成後劉志忠立即召開第一次籌備會議；在介紹110年國慶籌備會新團隊之後，他宣佈本年雙十國慶已有近20個僑團申請承辦系列慶祝活動，申請的僑團也由負責人一一簡介活動內容，由出席會議僑團代表一起商討細節，場面熱絡。

各界僑領出席共襄盛舉。（休士頓僑教中心提供）
各界僑領出席共襄盛舉。（休士頓僑教中心提供）

休士頓 疫情 防疫

上一則

SEPTA 6月取消車廂容量限制 搭乘時仍須戴口罩

下一則

公務機關 21日起解除口罩令

延伸閱讀

休士頓伴娘遭姦殺 25年後揪出新郎是兇手

休士頓伴娘遭姦殺 25年後揪出新郎是兇手
休士頓中央市場 支持停止視亞裔運動

休士頓中央市場 支持停止視亞裔運動
休士頓美福藥局 為外國入境民眾免費施打疫苗

休士頓美福藥局 為外國入境民眾免費施打疫苗
居家避疫促姻緣 休士頓兩小無猜失聯45年結連理

居家避疫促姻緣 休士頓兩小無猜失聯45年結連理
休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲

休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲
反仇視 休士頓亞裔15日上街

反仇視 休士頓亞裔15日上街

熱門新聞

導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)

以為可退500元 反遭詐走20萬 伊州男子痛失畢生積蓄

2021-05-12 13:31
藥局搞錯，奧斯汀女子接種兩劑不同疫苗。(哈里斯縣衛生局）

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣

2021-05-11 20:59
民眾使用穿戴式疫苗卡順利進入NBA尼克隊主場麥迪遜廣場花園。（班頓醫生提供／KXAN）

穿戴式疫苗卡走紅 保護個資不怕盜

2021-05-13 20:54
涉嫌犯下25前一起姦殺案的克雷頓福爾曼。(Franklin County Sheriff, Ohio)

伴娘自宅遭姦殺 25年後揪出新郎是兇手

2021-05-11 20:17
商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」