休士頓雙十慶籌會 籌備工作開跑

羅復文代表童振源頒發感謝狀給何怡中以及賀狀給劉志忠及劉美玲。（休士頓僑教中心提供）

【休士頓 訊】休士頓雙十國慶籌備會5月15日下午以視訊方式舉辦正、副主委交接典禮及第一次籌備會議，由109 年籌備會主任委員何怡中交接給110年新任主任委員劉志忠及副主任委員劉美玲。

駐休士頓辦事處處長羅復文、休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任楊容清、僑務委員劉秀美及陳建賓、休士頓中華公所共同主席江麗君出席共襄盛舉，近40位休士頓僑團負責人及代表與會觀禮。

羅復文在交接典禮上肯定109年籌備會團隊在嚴峻新冠肺炎疫情 下完成艱鉅任務，期許今年新團隊發揮更多新意再創佳績，並表示疫情雖有紓緩，但仍須注意防疫 。陳奕芳感謝109年籌備會團隊成績斐然，新創的國慶「辦桌」及露天電影院兩項活動成為觀摩及學習的對象；她預期今年在「雙劉」聯手下，活動將有「一流」的表現。

劉志忠致詞表示，去年慶籌會團隊面臨疫情挑戰，仍辦理20多項精彩活動，今年疫情雖見紓緩，但活動仍將遵守防疫規定，以確保參與僑胞的健康及安全，在各僑團支持合作下，再接再厲展現支持中華民國的熱情及活力。