頂好廣場重新裝修 邁向年輕化

在公共空間擺設大型西洋棋盤，讓等待的民眾有一個活動空間，頗具巧思。 （記者封昌明／攝影）

為了迎接後疫情時代，休士頓中國 城歷史悠久的頂好廣場，近來正大興土木，將重新打造成為中國城的新地標，完工後不論在外觀及內涵，都朝向國際化及年輕化的方向邁進。

畢業於常春藤名校的王小姐秉承父志，在接手頂好廣場後，就決心要打造一個不一樣的中國城，近日的創舉就是在廣場公共空間擺起大型西洋棋盤，讓許多在等待購物或等待叫號用餐的人潮，有一個可以打發時間的地方，並且可以和家人一起同樂，還可以運動健身 ，已博得各界好評。

王小姐表示，頂好廣場是由69號洲際公路進入休士頓中國城的第一站，整體形象相當重要，根據她們的統計，每到周末時分，廣場的停車位永遠都不夠用，主要是休士頓中國城是鄰近5個州最大的中國城，遠道而來的華人朋友每隔一段時間就會到這裡來採購日用雜貨及用餐，所以大家都說休士頓的中國城的美食是最吸引人，讓他們日夜思念。

王小姐同時表示，吸引像她一樣的年輕入內消費是她的目標，因為有很多年輕朋友寧可去老外的店也不到中國城消費，這讓她們很氣餒，所以在她接手後決心要讓廣場年輕化、更國際化一點，讓中國城充滿朝氣。

頂好廣場的第二期工程也即將開工。王小姐說，主要是要改造醫療中心，讓過去老舊的診所更亮眼一點，未來將打通隔間，使空間更加寬敞明亮，讓患者入內後能輕輕鬆鬆接受醫生的診治，完工後出入口將面向百利大道。

小型犯罪的治安問題向來都是中國城的問題，頂好廣場除了加強夜間照明外，也廣設34個攝影機24小時監控，讓治安無死角，使全美各地來到這裡消費的民眾不必擔心治安問題。