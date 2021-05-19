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工作豬連車被偷 卻被活活曬死

編譯組／綜合報導
已故的工作豬哈尼。（KPRC）
已故的工作豬哈尼。（KPRC）

儘管當局一再告誡勿將幼童和寵物反鎖車內，但仍傳出工作豬被熱死的不幸。但這次不是車主的錯，而是車連豬被偷走，歹徒棄車，枉送一條生命。

來自加州的一家人日前帶著工作豬哈尼（Honey）到休士頓度假，但租來的SUV卻被偷走。歹徒把車丟在另一家旅館後卻未熄火，旅館人員隔天凌晨發現後，只是將車熄火，但未發現哈尼還在車中。直到下午5時警方上門搭救，才找到奄奄一息的哈尼。但是已經長時間處於高溫車內的哈尼，獲救後不就身亡不治。

 哈里斯縣第五分局提醒車主，下車時都應該將寵物或小孩帶走，因為處於日曬下的車體，內部溫度可能高達百度以上，幾分鐘就會要了小命。類似哈尼這類的情緒輔助動物（emotional support animal）就是因為高溫致死的。

來自加州的一家人5日抵達休士頓後，租了一台SUV，但車子卻在當晚被偷，當時哈尼還在車上。家人沒有報案，而是透過社交媒體尋求協助，透過層層轉發後，車子最後在Jersey Village的Quality Suites被找到。

但是工作人員按照警方指示，在6日凌晨3時將SUV熄火時，並未發現哈尼還在車上。第五分局直到下午5時才知道工作豬還在車上，但是救出時哈尼已經回天乏術。

Jersey Village警局表示，因為一開始並不知道車子是被偷的，所以只是要求將車子熄火，以免被竊。對哈尼還在車內並不知情。哈里斯縣警局則表示，會積極尋找竊車嫌犯。

 

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