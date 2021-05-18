專騙毒梟 黑道律師獲刑15年

黑道律師．巴拉吉亞被判處15年6個月重刑。（NBC）

【聖安東尼奧訊】中德州 65歲刑案律師巴拉吉亞(James Balagia)，因為詐騙 哥倫比亞販毒集團罪名成立，本周被判處15年又8個月的重刑。

巴拉吉亞是德州中部有名的酒精與毒品罪名辯護律師，外號叫The DWI Dude，專精於替酒駕、吸毒遭取締的民眾出庭辯護。2014年，巴拉吉亞與私家偵探摩根(Chuck Morgan)和哥倫比亞女律師裴雷亞(Bibiana Perea)勾結，共謀詐騙哥國一個大販毒集團，三人表示可以替集團賄賂美國 司法系統，幫助被捕的集團成員免罪或得到輕判。

銀行帳戶的存款紀錄指出，匿名人士多次在美國各地銀行，把現金存入巴拉吉亞指定的帳戶中，每次的存款都比1萬元少一些，以免觸發銀行向政府通報機制。另外，至少還有四次，巴拉吉亞親自出面收下大筆現金，每次從7萬元到12萬元不等。譬如有一次巴拉吉亞從聖安東尼奧，開車到休士頓郊區的凱蒂市，與送錢的人在購物商場停車場見面。

事實上巴拉吉亞從來沒有去賄賂法官或檢察官，三人只是把錢私吞，而且沒有無辜者受害，但這件黑吃黑的案子仍然被聯邦司法部盯上。2018年3月摩根認罪，被判處六年監禁，同年6月裴雷亞認罪，被判處七年徒刑。巴拉吉亞不肯接受認罪協議，在2019年10月的庭審中被陪審團判決罪名成立，聯邦法官馬臧特(Amos Mazzant)本周給他重判188個月、沒收他的律師事務所，並罰款150萬元。

聯邦檢察官甘傑(Nicholas Ganjei)指出，美國司法系統是全世界最公正的，公正的司法最重要的是清廉的司法人員，巴拉吉亞的結局可供不法份子警惕，企圖敗壞美國司法系統的人會受到嚴厲懲處。