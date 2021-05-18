國際級大公司 奔向奧斯汀

酒店與各項娛樂業，工作需求正大幅增加。（華奧地產提供）

在過去的一年，奧斯汀一直是一塊磁鐵，許多國際級的大公司紛紛逃離加州矽谷，前往成本相對低的奧斯汀。根據統計，今年已有20家公司將總部遷至德州 中部地區。

美國 人口普查局最近也發布了數據，顯示從2019年年中到2020年年中，奧斯汀都會區人口平均每天增長184人，目前在全美排名第29位，比去年上升了一個位階。

奧斯汀地區的整體就業 前景正在逐步恢復，德州勞動力委員會的數據顯示，經非干預因素調整後，3月份失業率從2月份的5.6％下降5.3％。大約為2.6％同比下降。根據德州人力委員會數據和奧斯汀商會的分析，截至2021年3月底，在2020年3月和4月期間失去的工作職位的人當中，約有86％已經恢復工作，其中約64％為休閒和餐飲和酒店等行業。

工作機會的恢復速度也創下紀錄，因公司搬遷或擴張，奧斯汀都會區今年已宣布新增近1.2萬個就業職位，今年到目前為止，搬遷或擴張到奧斯汀都會區的公司，據統計已承諾創造近1.2萬個就業崗位。這是大奧斯汀商會經濟發展戰略機構最近的統計數據。

從2010年到2020年，奧斯汀的人口增長在全美都位於領先地位，最新的數據讓許多當地領導人相信，該地區將迎來規模的增長。

統計數字也顯示，約有70家公司（其中約有一半是新加入該地區的公司）僅在4月就宣布了將新增1萬1753個工作職位，較去年同期，增長6倍。

總體而言，去年因搬遷和擴張而宣布的工作職位達到了創紀錄的2萬2114個，今年僅在4個月內就達到了這個數字的一半以上，其中有9922個是在今年的3月和4月宣布的。

美國商會的數據顯示，許多新職位將出現在技術、分銷和製造業領域。這些公司包括計劃在奧斯汀招聘200人的Wayfair公司、Arrive Logistics，計劃在德州中部招聘約600人，以及Allegiant航空，計劃添加近100個職位，這是Allegiant航空在奧斯汀的伯格斯特羅姆國際機場建立運營基地計劃的一部分。

近年一言一行備受各界矚目的馬斯克估計，到明年年底，特斯拉正在建設的超級工廠將需要超過1萬人，是2020年首次報導的員工數量的一倍。特斯拉目前在其網站上列出了超過250個奧斯汀的職位空缺。

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