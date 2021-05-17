達拉斯老翁遭蜂群圍攻猝逝 妻營救也被螫傷

布瑞肯里吉消防人員全副裝備消滅枯樹上蜂窩。(Breckenridge縣消防局)

目前正是蜜蜂「分封」的季節，德州 一位70歲居民在後院割草時遭蜂群圍攻，蜂毒造成心臟停止跳動，他的妻子企圖營救時也遭蜜蜂螫傷。

湯姆希克斯 (Thomas Hicks)住在達拉斯西邊約130哩的布瑞肯里吉(Breckenridge) ，日前他要去院子裡割草時，他的妻子鄒妮(Zoni Hicks)還特別提醒他別接近後院那棵枯樹，因為中空的樹幹裡有一個大蜂窩。

當鄒妮聽到湯姆的慘叫時，跑出去一看，湯姆的全身布滿厚厚的一層蜜蜂，消防人員獲報趕來也回天乏術，但鄒妮被送到醫院，注射蜂毒解藥後返家休養，讓她傷心的是一生的伴侶猝然遠去，她是10歲時認識湯姆的，兩人是青梅竹馬的一對。

每年春季常可看到成群蜜蜂聚集在樹幹上或屋簷下的景象，這就swarming(分封)的過渡現象，新的蜂后帶領一群蜜蜂離開舊蜂窩，另找地方建築新蜂窩，swarming是暫時性的，幾個小時或一兩天後會消失，只要不去干擾就不會有危險。

那棵枯樹被消防人員放火焚毀，消防局認為那群蜜蜂可能是殺人蜂(killer bees)。如果是性情比較溫和的歐洲蜂，最好不要撲殺，應該雇請捕蜂人把整群蜜蜂遷走。

消防官員指出，天氣轉熱讓大家傾向於到戶外活動，但必須注意避免招惹到蜜蜂，如果被蜜蜂攻擊，最重要的一點是保護住臉部，蜜蜂是追尋我們呼出的二氧化碳來找目標，臉部最易受螫，所以應把襯衫脫下來包住頭部，然後保持鎮靜朝蜂窩的反方向離開，蜜蜂通常不會追人追得很遠，到達安全的地點後，應該盡快去醫院注射解藥(antidote)。