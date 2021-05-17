德州開放賭場 州議會本屆會期未表決

拉斯維加斯金沙集團在德州推動賭業得緩一緩。(Las Vegas Sands)

州議會本屆會期開始之時，德州 開放給賭場營運的議題得到多數議員支持，但10日委員會根本沒有就該案表決，表示賭博至少兩年之內不會合法化。

拉斯維加斯金沙度假酒店集團(Las Vegas Sands)這次投下數百萬元資金，在電視上大力鼓吹，希望讓德州賭博合法化，倡議在德州最大的四個都會區設立大型賭場，並因此給居民提供薪資優越的工作機會，眾議會與參議會各自擬出一份草案。

德州的政治體制與其他州大不相同，州議會是兩年才集會一次，本屆會期從1月開始，將在5月31日結束，剩下的會期中準備討論表決的議案，在10日的委員會議中會被通過，但眾議會第133號聯合決議根本連被投票 的機會都沒有，確定胎死腹中，下一次開會將是2023年。

參議會也有一項類似的議案，但也沒有機會繼續發展。按照德州憲法，副州長是參議會的領袖，現任副州長派翠克(Dan Patrick)大力反對賭博合法化，是這兩項議案受到重挫的主要原因。州長艾伯特(Greg Abbott)和眾議會議長菲蘭(Dade Phelan)雖然保持開放心態，但並沒有大力支持。

金沙集團政府關係部門資深副總裁阿鮑德(Andy Abboud)指出，本屆會期中雖然不會通過本案，但已經得到許多議員與州民支持，該集團將繼續努力，期待在下一屆會期中馬到成功。