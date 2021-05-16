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休士頓伴娘遭姦殺 25年後揪出新郎是兇手

編譯組／綜合報導
涉嫌犯下25前一起姦殺案的克雷頓福爾曼。(Franklin County Sheriff, Ohio)
涉嫌犯下25前一起姦殺案的克雷頓福爾曼。(Franklin County Sheriff, Ohio)

1995年休士頓地區一名31歲女老師遭人姦殺，執法單位一直無法破案，因為基因鑑定科技的進展，嫌犯在25年後終於在俄亥俄州被捕。

德州懸案調查專案的州警局官員布蘭登貝斯(Brandon Bess)指出，現年61歲的克雷頓福爾曼(Clayton Foreman) ，與受害人瑪莉愛德華茲(Mary Edwards)不但認識，死者還在他的婚禮上擔任伴娘(bridesmaid)。

瑪莉是一位深受學生和家長喜愛的老師，她當時居住在休士頓東郊的包蒙市(Beaumont) ，1995年她在自己家中先被強姦，然後被溺死在浴缸中。

貝斯指出，執法單位當時就認為，她是被認識的人所害，但大家都沒有想到會是那位新郎下的毒手。調查單位並沒有放棄。當州警局決定針對福爾曼調查時，得到福爾曼幾名遠親的合作，從他們提供的DNA樣本，讓警局逐漸認定福爾曼是兇手。福爾曼已經遷到俄亥俄州居住，調查人員在夜裡搜查他放在街邊的垃圾桶，取得很多DNA樣本。

休士頓著名實驗室Othram化驗過福爾曼和瑪莉的DNA之後，確認福爾曼就是兇手，州警局遂在日前取得逮捕令，請俄亥俄州警方將他逮捕。Othram的執行長密妥曼博士(Dr. David Mittelman)指出，一般的刑案也許會給20個DNA註記做比對，但這個案件比對了至少幾萬個註記，越多的註記相符，代表確認的機率越高。

俄州法院6日為引渡福爾曼到德州受審開聽證會，但福爾曼拒絕離開牢房出庭，因此法院又訂了6月6日另行聽證。法律專家指出，福爾曼只是使出拖延戰術，像這樣的案子最多也只是多拖幾天，德州執法官員只要在送出引渡申請後，30天一到，就可到俄亥俄州強行將他帶回德州。

俄亥俄州 德州 DNA

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