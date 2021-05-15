美福藥局 為外國入境民眾免費施打疫苗

美福藥局主任藥師呂岳勳（圖右）正仔細地為民眾施打疫苗。（記者封昌明／攝影）

雖然聯邦疾病防治中心（CDC）宣布，已完成新冠疫苗 接種者 ，可不受限制安全回歸正常生活，但休士頓身為最多元化族群的城市之一，仍有很多往返於各國的民眾進出，特別是台灣 近日發生數起群聚感染事件，正鬧得沸沸揚揚之際，一位剛從台灣來美探親的徐窗妹女士，21日至中國城的美福藥局接受了強生疫苗的注射，她表示，在美國 注射疫苗不但免費，做抗體檢測也很便宜，她感到非常幸運在這個時點來到美國探親。

美福藥局主任藥師呂岳勳表示，回憶去年美國疫情剛爆發時，很多台灣的僑胞都紛紛束裝返台避疫，曾幾何時，就在美國各地普遍施打疫苗，疫倩趨緩之際，有很多從台灣或其他國家，反而專程來美國施打疫苗，最近他們就接到很多這類詢問電話。他指出，亞洲地區目前疫情蔓延，美國反而成為一個相對安全之地。

來美親探親的徐窗妹女士在注射疫苗後，開心地在美福藥局的的看板下留影。（記者封昌明／攝影）

呂岳勳強調，雖然本地很多民眾都已施打疫苗，但由於休士頓是一個多元化族群的社會，民眾出入門戶仍要維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離等基本防疫措施，對於剛入境探親或商務的國際友人，美福藥局也歡迎周一至周五，到中國城注射疫苗，他們最近已獲CDC批准了500劑嬌生疫苗，對於來美短暫居留民眾非常適合。

但若是想接種莫德納疫苗，他們也有存貨，隨時可以供應，同時他們也自購了一部符合規定的超低溫冰箱，所有疫苗在進貨後都會獲得很好的保障，民眾無需多慮。美福藥局的地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston TX 77036，諮詢電話：281-506-2453。