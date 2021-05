德州農工大學台灣學生會 倡台加入WHO

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長、教育組楊淑雅組長、何仁傑組長及柯智文秘書與德州農工大學台灣學生會幹部代表合影。(駐休士頓台北經文處教育組長楊淑雅提供)

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長於5月13日上午偕教育組楊淑雅組長、何仁傑組長及柯智文秘書赴德州 農工大學(Texas A&M University)探視台灣 學生會。計有學生會指導老師蔡嘉哲教授、新舊任會長陳依瑋、李世國及幹部代表等20人到場,來自台灣的訪問學人劉力維使用高科技空拍機,為與會者留下珍貴影音資料。

在場師生雖已接種新冠疫苗,但均表示全球疫情尚未緩解,防疫工作仍需大家共同努力,爰自製Stand for Taiwan、Taiwan Can Help、Taiwan is Helping等旗幟及標語,並展示本年台灣推動參與「世界衛生大會」(WHA)主視覺「聽診器」文宣,彰顯台灣可以為「世界衛生組織」(WHO)「全民均健」(Health for All)目標做出貢獻,同時也支持台灣參與世界衛生大會(WHA)體系,與世界建立更具韌性及包容力的全球衛生體系。

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長提醒同學們注意防疫與行車安全。(駐休士頓台北經文處教育組長楊淑雅提供)

羅復文除鼓勵同學們持續防疫、注意行車交通安全、隨時與家人保持密切聯繫外;另期許留學期間專心課業,於取得學位後返國貢獻心力。教育組長楊淑雅補充表示,近日全美傳出多起亞裔遭襲擊或歧視對待案件,請同學們外出時結伴同行,注意週遭環境變化,縮短在公共場所及人潮聚集地點的逗留時間。

德州農工大學位於德州大學城(College Station),創於1876年,是一公立研究型大學,在2021年U.S. News & World Report美國大學排名第66,於美國與國際間皆享有盛名。該校學生人數逾7萬,規模全美第6大,其校友組織龐大,在德州及全美學界、商界、及政界影響力無遠弗屆。

德州農工大學台灣學生會力挺台灣加入世衛組織。(駐休士頓台北經文處教育組長楊淑雅提供)

德州農工大學台灣學生會成立於西元1971年,是由台灣留學生 所組成的自主性學生社團,其目的在於服務台灣同學、增進同學情誼、凝聚台灣學生向心力、以及促進國際友人認識台灣。每年德州農工大學的台灣留學生約120人,留學生人數在亞洲國家排名第4,僅次於中國、印度及韓國。