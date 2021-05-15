德州農工大學台灣學生會 倡台加入WHO
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長於5月13日上午偕教育組楊淑雅組長、何仁傑組長及柯智文秘書赴德州農工大學(Texas A&M University)探視台灣學生會。計有學生會指導老師蔡嘉哲教授、新舊任會長陳依瑋、李世國及幹部代表等20人到場，來自台灣的訪問學人劉力維使用高科技空拍機，為與會者留下珍貴影音資料。
在場師生雖已接種新冠疫苗，但均表示全球疫情尚未緩解，防疫工作仍需大家共同努力，爰自製Stand for Taiwan、Taiwan Can Help、Taiwan is Helping等旗幟及標語，並展示本年台灣推動參與「世界衛生大會」(WHA)主視覺「聽診器」文宣，彰顯台灣可以為「世界衛生組織」(WHO)「全民均健」(Health for All)目標做出貢獻，同時也支持台灣參與世界衛生大會(WHA)體系，與世界建立更具韌性及包容力的全球衛生體系。
羅復文除鼓勵同學們持續防疫、注意行車交通安全、隨時與家人保持密切聯繫外;另期許留學期間專心課業，於取得學位後返國貢獻心力。教育組長楊淑雅補充表示，近日全美傳出多起亞裔遭襲擊或歧視對待案件，請同學們外出時結伴同行，注意週遭環境變化，縮短在公共場所及人潮聚集地點的逗留時間。
德州農工大學位於德州大學城(College Station)，創於1876年，是一公立研究型大學，在2021年U.S. News & World Report美國大學排名第66，於美國與國際間皆享有盛名。該校學生人數逾7萬，規模全美第6大，其校友組織龐大，在德州及全美學界、商界、及政界影響力無遠弗屆。
德州農工大學台灣學生會成立於西元1971年，是由台灣留學生所組成的自主性學生社團，其目的在於服務台灣同學、增進同學情誼、凝聚台灣學生向心力、以及促進國際友人認識台灣。每年德州農工大學的台灣留學生約120人，留學生人數在亞洲國家排名第4，僅次於中國、印度及韓國。
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