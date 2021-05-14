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抗疫貢獻大…西南管理區執行長 李成純如獲表揚

記者封昌明／休士頓報導
休士頓J區市議員Edward Pollard( 圖右）代表市長頒狀表揚李成純如。（記者封昌明／攝影）
休士頓J區市議員Edward Pollard( 圖右）代表市長頒狀表揚李成純如。（記者封昌明／攝影）

休士頓市長透納宣布5月12日為李成純如日，當日恰逢西南管理區舉行安全會議，休士頓警局副警長冼就斌專程前往祝賀，大家共同見證，由J區市議員Edward Pollard代表市長頒發褒揚狀給李成純如，場面隆重。

李成純如此的高中同學，向她獻花致敬。（記者封昌明／攝影）
李成純如此的高中同學，向她獻花致敬。（記者封昌明／攝影）

Pollard在宣讀市長褒揚狀時表示，李成純如出生在台灣台北，她以外國出生的美國公民身分，為社區注入多方面的活動，特別是她與市議員在新冠疫情期間站在第一線，為轄區內的民眾發放食物、口罩及各種健康資訊的傳遞等活動，李成純如犧牲假日為社區貢獻，讓他感同身受，雖然她不願意聲張，但他仍堅持向透納市長爭取公開表揚李成純如的貢獻。

西南管理區主席李雄（圖中）在席間與警官們溝通下周的市民大會。（記者封昌明／攝影）
西南管理區主席李雄（圖中）在席間與警官們溝通下周的市民大會。（記者封昌明／攝影）

華裔副警長冼就斌則讚揚李成純如在西南管理區執行長任內，積極與警方配方就社區治安等問題進行溝通協調，讓人印象最深的就是李成純如一直非常忙碌，好像有永遠開不完的會，為了回應西南管理區的要求，他昨晚與警長溝通後，警長已當面承諾加發員警加班費，以強化中國城等地的治安。

休士頓警局副總長冼就斌（右二）讚揚李成純如與警方配合良好。（記者封昌明／攝影）
休士頓警局副總長冼就斌（右二）讚揚李成純如與警方配合良好。（記者封昌明／攝影）

西南管理區主席李雄表示，該管理區非常榮幸能聘請到李成純如擔任執行長一職，她卓越的表揚讓理事會成員都以她為榮。他也讚揚新任華裔副警長冼就斌上任以來就非常重視中國城一帶的治安，積極拜訪中國城的企業主探詢民瘼，冼就斌了解中國城的治安問題，為員警爭取加費，這讓他非常敬佩。李雄也與在場的多位警官溝通，希望下周能在中國城召開市民大會，當面向警務人員反映所遇到的治安問題。

多位休士頓政治人物到場為李成純如加油打氣。（記者封昌明／攝影）
多位休士頓政治人物到場為李成純如加油打氣。（記者封昌明／攝影）
李成純如保持她一貫低調的態度，簡短致謝詞。（記者封昌明／攝影）
李成純如保持她一貫低調的態度，簡短致謝詞。（記者封昌明／攝影）

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