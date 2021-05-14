休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲

動保人士巴斯金（左起）、聯邦參議員克魯茲、參議員康寧。（FOX）

老虎逛大街演變成政治口水戰。一隻老虎在母親節 假期間意外蹓躂上休士頓 街頭，迄今仍然音訊全無，引發市民對自身安全的擔憂。知名動保人士巴斯金（Carole Baskin）12日將砲口對準聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）與康寧（John Cornyn），抨擊都是因為兩人阻擋「大貓法」（Big Cat Public Safety Act），才會導致今天的窘況。

巴斯金既是Big Cat Rescue的創辦人，又是Netflix夯劇「Tiger King」的演員，還是聯邦法案「大貓公共安全法」的催生者。她在接受Fox News訪問時直言，法案當時在參議院胎死腹中，就是因為克魯茲與康寧的應為不為，所以他們倆人要為現下的「大貓闖蕩休士頓」負起責任。

巴斯金說，兩人都接到成千上萬的請願，但就是不願意當法案的連署人，聲稱「這種小事輪不到聯邦來管，各州自理就好」。但她抨擊，現在的狀況顯示，休士頓的居民面臨老虎威脅，全因為有人把大貓養在家裡當寵物。「大貓法」的立法意旨就在禁止私人豢養獅子、老虎這類大型貓科動物。

這隻名為India的老虎，是因為主人違反假釋規定外出，而竄逃到休士頓街頭。主人現在又二度獲得保釋，雖然委任律師說India在某一處所接受安置，但警方仍然無法找到India的行蹤。