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德州餐廳缺工 卻有17萬人待業中

編譯組／綜合報導
德州餐廳正想大展身手，卻赫然發現人手不足。（FOX）
德州餐廳正想大展身手，卻赫然發現人手不足。（FOX）

上周正值母親節假期的外出用餐潮，德州北部各家餐廳座無虛席，美味佳餚一道接著一道上桌，但正當餐廳老闆想著好不容易可以一掃疫情爆發以來的穢氣時，卻發現人手不足，供餐趕不上點餐速度。

達拉斯上城的Origin Kitchen就是一例。經理 Rolo Solis說，他們現在幾乎是99.9%準備好了，剩下的只剩下缺人手。其他餐廳也無法趕在假期前補齊人手，達福地區（Dallas-Fort Worth）四家Asian Mint的老闆Jeep Solow就說，人手不足讓他們無法全面營業。

Jeep Solow說，現在只要一有人投履歷，她們就迫不及待地想招手。她說，雖然母親節假期的業績還不錯，但是大家都是一人當兩人用，沒有人有空休息。

德州餐廳協會（Texas Restaurant Association）策略長Joe Monastero說，在疫情最嚴峻的時候，餐飲業超過60萬員工被迫離職或休無薪假，「現在的人才供給趕不上需求」。Jeep Solow倒是認為，原因是因為太多單親媽媽得照顧在家上課的小孩，所以才會導致人力荒。

Joe Monastero說，現在還有近17萬餐飲員工待業中，但是協會難以判斷原因為何，不清楚離職原因，也不知道他們是否還想工作，或還在放無薪假。但是不管怎麼說，如果這17萬人能夠返工，肯定有助緩解人力荒。

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