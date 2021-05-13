警證實 休士頓這5處 歹徒犯案熱點

休士頓Galleria區的五個地點成為歹徒犯案熱點。（ABC）

休士頓 市警方指出，市內有五個區域成為歹徒犯案熱點，嫌犯經常尾隨受害者，然後以武器脅迫被害人交出財物，部分受害者甚至遭到毆打或槍擊 。五處熱點為：The Galleria購物中心、The Post Oak Hotel、River Oaks區、Bellaire的PlazAmericas、Richmond的珠寶店Johnny Dang & Co.。

警方說，單是上周就有多人被逮，其中兩人在出庭時身分曝光，分別是31歲的Dominique Vorrice與27歲的Juwan Nevels。警方動手逮捕他們時，他們正打算在Johnny Dang & Co.一帶再度犯案，自停車場尾隨綠色Lamborghini豪車，但在動手之前就被逮捕。他們目前的控罪為刑事圖謀、預備執行加重搶劫。

8日，歹徒尾隨受害人自Johnny Dang & Co.返回Alvin家中，布索里亞（Brazoria）縣警逮捕其中一人，但兩人逃逸無蹤。9日，四名男子在Baton Rouge附近被逮，因為便服員警已經察覺，他們正在尾隨Galleria的顧客。上周稍早也有四名休士頓男子因為類似案件遭到逮捕。