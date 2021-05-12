大休士頓住戶小心 蒙面劫掠歹徒出沒

蒙面歹徒試圖誘騙屋主開門，但遭屋主拒絕因此免於一劫。（ABC 13/Northstar）

休士頓 警方表示，目前正有一夥蒙面劫掠歹徒鎖定大休士頓地區，與附近的哈里斯(Harris)縣地區，包括Memorial Villages、West University Place、Conroe與西哈里斯社區，伺機下手作案，居民應提高警覺。

Memorial Villages警局局長Ray Schultz表示，這群歹徒通常戴著頭套（balaclava）或頭巾（bandana），然後帽沿壓得極低，因此受害者往往只看到歹徒眼睛。

警方表示，歹徒往往上門按鈴，等人應門時便謊稱自己要為屋主、鄰居或社區施工，誘騙主人暫時離開家中。然後，共犯就趁機進入屋內，主要目標是主臥與浴室，只要看到錢包、皮夾、珠寶就拿，然後快速離開，往往連屋主本人都沒發現被竊。

根據一戶家庭提供的監視器錄影畫面顯示，一名歹徒下了黑色SUV後逕直前往門口按鈴，聲稱是來修草皮的，屋主發現看不到對方面容時，要求拉下口罩 ，但是歹徒拒絕，並在一陣對話後，回到SUV離開。這戶家庭最終逃過一劫。

警方強調，每家每戶如果環境許可，都應該裝個具備對講功能的智慧型門鈴，避免開門才能對談的機會，更不應該開門讓陌生人有機可乘。