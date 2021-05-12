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澳男陪妻德州探親 受困疫情又染病

休士頓訊
一名63歲澳洲男子安德烈因疫情受困美國染重病。(GoFundMe網頁)
一名63歲澳洲男子安德烈因疫情受困美國染重病。(GoFundMe網頁)

一名63歲澳洲男子陪同美籍妻子回德州探親，結果被新冠疫情困住一年多，因為出國太久，澳洲政府取消了他的殘障救濟金，他在美國又罹患兩次重病，他可能是全球COVID-19風潮中最受煎熬者之一，處境令人同情。

2019年12月，患有帕金森氏症的安德烈瑞文奈爾(Andre Rivenell)，陪妻子梅莉莎到德州東部探親，梅莉莎的母親剛被確診罹癌。原本2020年3月返回澳洲的機票已訂好，但新冠疫情爆發導致航班取消，而且澳洲採取極嚴謹的防疫措施，連澳洲公民都不准返國。接著安德烈在12月中風，被送進休士頓一家醫院急救，住院期間醫院又診斷出他罹患重肌無力症(myasthenia gravis)。

兩人本來就沒有多少積蓄，滯留美國很快就把錢花光了，最後只能免費住在梅莉莎母親後院裡的RV休旅車上，安德烈現已完全失去行動和自理能力。安德烈在美國沒有健保，因此夫婦兩人急於返回澳洲。後來澳洲開始讓公民返國，但每架班機只允許20-40名乘客，而且每張機票的價格飆到1萬3000美元以上，即使獲准返國他們也買不起機票。

澳洲外交部的網站上有一個返國申請登記表，目前有3萬6000名澳洲人在名單上。安德烈指出，他們屢次提交醫師證明，希望獲得緊急授權回國治療，但都沒有核准，令他對澳洲政府非常失望，他的三種重症目前都沒有購買藥品或看醫師治療，他擔心連見到獨生子最後一面的機會，都將成為泡影。

澳洲的疫苗接種計畫比原本設定的目標延誤了許久，以致開放國界變得遙遙無期，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)的支持度因此大幅下滑。為應付兩人在美國的開銷，梅莉莎在籌款網站GoFundMe開設了一個帳戶，請求網友捐款濟助。

澳洲 美國 德州

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