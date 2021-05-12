特納市長：5月12日為李成純如日

李成純如（背對鏡頭）與休士頓市長Syvester Turner透過視訊單獨見面，以表揚她的貢獻。（休士頓市政府公關室）

休士頓 市長特納(Sylvester Turner)5月11日透過視訊與西南管理區執行長李成純如（Alice Lee）見面，同時宣佈5月12日為李成純日以表彰他西南管理區任內卓越的成績，和在多個公益組織擔任義工，為大休士頓地區的整體利益無私奉獻，足堪市民楷模。

休士頓市議發表聲明指出，李成純如的成就證明，美國公民 雖然是在美國以外的地區出生，同時也能在文化等領域做出不凡貢獻，她不懈地倡導推動亞裔 美國人在社會中無私地付出，她曾在20多個組織中擔任志工，並在目前疫情大流行期間，與各單位協調送出食物、口罩、多種語言的健康信息和協助人口普查工作。

特別是她在執行西南管理區理事會決議下的相關活動，其中包括中國城及附近多個區域中進行。李成純如生於台灣台北，本次褒揚另一重大意義，乃是5月為美國亞裔傳統月，值此時刻表揚她的成就正逢其時。

李成純如也是Hawes Hill and Associates LLP的合夥人，該公司為管理區提供廣泛的服務，根據德州法律，該管理區的任務包括公共安全、經濟發展、社區塗鴉和垃圾清除以及其他補充地方政府服務的工作。

休士頓J區市議員愛德華波拉德（Edward Pollard）的選區正是與西南管理區一致，他見證李成純如的一切善行，在經市議會成員討論提交這項宣告請求時，並未事先告知李成純如，以避免她以慣常的低調行事原則，拒絕此次的表揚。

11日市政會議中，李成純如在不知情的情況下常態性參與市政會議，透過現場視頻觀看理事會會議的此項公告。正如Pollard市議員和同事們所期望的那樣，她感謝市長和議會的榮譽，但也謙稱是一個不必要的表揚，遂行她一慣低調的原則。