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社區養虎 主人涉一起謀殺案交保候傳

編譯組／綜合報導
大休士頓住宅區出現「老虎逛大街」。(推特主a Dan of action／KXAN)
大休士頓住宅區出現「老虎逛大街」。(推特主a Dan of action／KXAN)

母親節當天造成喧騰的「老虎逛大街」事件，據警方表示，老虎主人涉一起謀殺案交保候傳中；警方正努力為老流虎找一個安定的棲身之處。

KXAN報導，休士頓居民10日報案，有居民在休士頓社區內，看到一隻帶著項圈的老虎四處覓食，而老虎的主人，在警方趕到前，已將其帶走。

在社交媒體發布的影片中，休班的休士頓警局副局長Wes Manion拿著槍在外面，大喊著要求將老虎帶入室內。Manion說，在房屋裡面的男人大喊「別開槍」前，他放下手中的武器。

一位鄰居告訴KPRC 2說，那人彎腰親吻老虎，然後將其帶入室內。Manion說，該男子隨後將老虎裝上卡車，並在警察聞訊趕來後離開，警方緊追其後。

據悉，該男子目前正因一起11月的謀殺罪，以2萬5000元保釋金出獄候傳，據稱其為西裔，約28歲，身高五呎八寸，體重約130磅。開的車是一輛吉普Cherokee。

休士頓警局Ron Borza說，將老虎放置在安全處是當務之急，「我們有很多地方可帶走老虎，確保其安全，為其餘生提供一個家。」

若民眾有任何資訊，可致電休士頓市警局713-308-3100。

休士頓 母親節 警察

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