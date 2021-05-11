中國能源限制趨嚴 北美勢成最大虛擬幣挖礦區

部分中國數字貨幣挖礦公司可能在德州擴大營運。(Unsplash網頁)

習近平在全球氣候峰會上同意減碳，中國 對能源的限制已開始轉嚴，耗電極多的加密貨幣(cryptocurrency)挖礦公司兩個月之內必須撤出內蒙，部分中國挖礦公司勢將在德州 擴大營運。

加密貨幣中最大宗的是比特幣 (Bitcoin)，中本聰(Satoshi Nakamoto)在2008年提出概念時，任誰也想不到今天會到達每個比特幣可值5萬7000多美元的地步。比特幣是從挖礦取得，任何人都可以嘗試解比特數學謎團(puzzle) ，第一個解出的人得到一「塊」(block) 礦，也就是比特幣6.25，以今天的價格等於是35萬6000元左右。

為了搶先解出謎團，晶片廠設計出專做解題的處理機，挖礦公司則裝設成千上萬的處理機，日夜不停的嘗試解題，嘗試的次數越多，挖到礦的機率越大，購買這些處理機需要本錢，操作這些機器又很耗電，環保人士屢屢痛批這種賺錢的方式。

4月底以前以中國發出的嘗試次數最多，佔全球的65-70%，絕大多數中國挖礦公司是在內蒙設點，那裏的電費最便宜。中國政府日前下令，這些挖礦公司必須在兩個月之內撤出內蒙。

兩周以來，中國境內發出的嘗試率已降至55%左右，美國與北美洲整體則都在上升，專家預測可能在年底之前北美洲就會成為最大的挖礦中心。總部在北京的「比特大陸」(Bitmain)成立於2013年，它是全球最大的挖礦專用積體電路的設計廠，公司也裝設許多處理機挖礦，過去幾年並已在德州設點，因為德州電費便宜，而且企業法規特別寬鬆。

其他已在德州設有挖礦作業的，包括Blockcap、Argo Blockchain、Great American Mining、Riot Blockchain和Whinstone等。Blockcap是北美洲最大的比特幣挖礦公司，目前已有1萬4282台挖礦機。能源專家指出，德州人口迅速增加，發電量幾乎已不夠企業與居民使用，2月大寒流出現的結果就是明證，因此不應讓耗電的挖礦業者前來設點。