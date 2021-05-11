奧斯汀101地產 服務博得好口碑
奧斯汀是德州的首府，也是德州大學的所在，以及眾多高科技企業所在的高科技城市，又因位在臨德州丘陵地形的起點，故有矽丘(Silicon Hills)之稱，與美國西部傳統電子重鎮矽谷相呼應。
奧斯汀市目前正經歷著大量的加州菁英的遷徙移民，包括加州灣區、洛杉磯、以及大型科技公司和知名度高的都柏林等地搬到居住或成立公司。其中包括甲骨文總部的遷徙、特斯拉汽車、蘋果公司在奧斯汀西北地區正在興建的大型園區等等，在這樣的背景下奧斯汀的房價在過去一年經歷了一波又一波的大幅增長。伴隨著大型企業的入駐，創造著大量專業的工作職位，以及大量人口增長，刺激著出租房市場紅火，讓奧斯汀成為房地產投資的熱門城市。
在奧斯汀的西北區有兩個衛星城市，雪松公園市和圓石市，兩個城市在過去幾年一直承受很多買房者的喜歡，並有高評分的學區，便利的交通，完善的生活配套設施。根據奧斯汀房地產經紀公司的市場銷售報告，這塊區域的房價中位數，從2020年12月的36.5萬美元增長至2021年4月的42.5萬，面對大量的需求，大部分房子都會收到很多個價，平均三天左右就會進入簽約程序，最終的買價經常會超過市場價。在這樣的背景之下依然有很多買房的人喜歡在這一帶安家，因為在美國除了房子本身，買房還有更重要的附帶價值，就是社區的配套環境。
在奧斯汀的另外幾個區域也處於相同狀態，包括萊安德、喬治敦、普弗格維爾等幾個城市，開發商們過去幾年這幾個城市蓋了很多新房，已基本售出很多，所以如果有房子出售，屋況就會比較新一些。這些地方的房價相比較於前面提到的熱門區域會便宜一些，且總體也呈增長趨勢，是另一種很好的選擇。
根據Zillow研究預測，德州奧斯汀將在2021年成為美國最火爆的住房市場，人口和就業的走向，就是未來房價的方向。
奧斯汀101地產，在德州奧斯汀地區服務有十年以上，持續獲得買賣兩方的推薦。一條龍系統服務。該公司人員可以講英語、華語、西語，提供多元服務。
奧斯汀101地產負責人Doreen Tando，電話號碼512-419-8053，
地址：595 Round Rock West Dr Suite 301，TX 78681
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