奧斯汀101地產 服務博得好口碑

奧斯汀101地產負責人Doreen Tando(右四）率團隊竭誠為民眾服務。（101地產提供）

奧斯汀是德州 的首府，也是德州大學的所在，以及眾多高科技企業所在的高科技城市，又因位在臨德州丘陵地形的起點，故有矽丘(Silicon Hills)之稱，與美國 西部傳統電子重鎮矽谷相呼應。

奧斯汀市目前正經歷著大量的加州菁英的遷徙移民，包括加州灣區、洛杉磯、以及大型科技公司和知名度高的都柏林等地搬到居住或成立公司。其中包括甲骨文總部的遷徙、特斯拉汽車、蘋果公司在奧斯汀西北地區正在興建的大型園區等等，在這樣的背景下奧斯汀的房價 在過去一年經歷了一波又一波的大幅增長。伴隨著大型企業的入駐，創造著大量專業的工作職位，以及大量人口增長，刺激著出租房市場紅火，讓奧斯汀成為房地產投資的熱門城市。

在奧斯汀的西北區有兩個衛星城市，雪松公園市和圓石市，兩個城市在過去幾年一直承受很多買房者的喜歡，並有高評分的學區，便利的交通，完善的生活配套設施。根據奧斯汀房地產經紀公司的市場銷售報告，這塊區域的房價中位數，從2020年12月的36.5萬美元增長至2021年4月的42.5萬，面對大量的需求，大部分房子都會收到很多個價，平均三天左右就會進入簽約程序，最終的買價經常會超過市場價。在這樣的背景之下依然有很多買房的人喜歡在這一帶安家，因為在美國除了房子本身，買房還有更重要的附帶價值，就是社區的配套環境。

在奧斯汀的另外幾個區域也處於相同狀態，包括萊安德、喬治敦、普弗格維爾等幾個城市，開發商們過去幾年這幾個城市蓋了很多新房，已基本售出很多，所以如果有房子出售，屋況就會比較新一些。這些地方的房價相比較於前面提到的熱門區域會便宜一些，且總體也呈增長趨勢，是另一種很好的選擇。

根據Zillow研究預測，德州奧斯汀將在2021年成為美國最火爆的住房市場，人口和就業的走向，就是未來房價的方向。

奧斯汀101地產，在德州奧斯汀地區服務有十年以上，持續獲得買賣兩方的推薦。一條龍系統服務。該公司人員可以講英語、華語、西語，提供多元服務。

奧斯汀101地產負責人Doreen Tando，電話號碼512-419-8053，

地址：595 Round Rock West Dr Suite 301，TX 78681