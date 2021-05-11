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Alief學區: 一應用軟體潛藏性掠奪者

編譯組／綜合報導
Alief獨立學區提醒父母注意一個名為Party in My Dorm的手機App。( Alief學區)
Alief獨立學區提醒父母注意一個名為Party in My Dorm的手機App。( Alief學區)

根據click2houston.com報導，Alief獨立學區（Alief ISD）向父母發出信函，警告他們關注一個名為Party in My Dorm的手機App，指出「該應用軟體被兒童性掠奪者使用。」

學區總監HD Chambers寫到，「僅管該App是針對青少年，但我們已經意識到，該應用軟體正被可能造成傷害的陌生人，用於瞄準兒童，並與他們成為朋友。」

根據該軟體說明，學區信中引用「該軟體允許用戶進行角色扮演與聊天。」

該封信中並未提供有關學區如何了解該軟體的詳情，也沒有提供該訊息是否來自於特定事件所引發。這封信發出日期為本月7日，且已公佈於當地社交媒體上。

休士頓犯罪阻止組織（Crime Stoppers of Houston）執行長Rania Mankarious說，「無論使用哪種線上平台，孩子都需非常謹慎，牢記自己在哪裡。」他之前並未關注該軟體，但希望父母保持警惕。

八年級學生Anna Garcia說，她有電話，但沒有這個特定的軟體，她說「很多應用軟體都有與他人交流的功能，試圖獲取對方訊息。」

KPRC電視台目前尚未獲得該軟體開發者的回覆。

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