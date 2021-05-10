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僑務促進委員王妍霞染疫病故 發病前無症狀突陷昏迷

記者封昌明／休士頓報導
僑務促進委員王妍霞女士病逝，得年70歲。（朱江提供）
僑務促進委員王妍霞女士病逝，得年70歲。（朱江提供）

僑務促進委員王妍霞女士，在歷經5個月與新冠病毒博鬥後終不敵病魔，於5月7日下午1時45分病逝於醫院，得年70歲。

由於王妍霞生前熱愛國家、服務僑社，並且廣結善緣，獲得無數好友在社群媒體留言，表達不捨之意，也有在台灣的朋友對她的突然離世表示震驚。她生前好友中國國民黨美南分部常務委員唐心琴，除了表達不捨外，也與友人籌備治喪委員會，將於近日公布出殯及追思會日期。

唐心琴在社群媒體上表示，王妍霞委員生前活躍於僑界，熱心黨務工作，因不幸染上新冠病毒，在五個月的痛苦煎熬後，不幸病逝，她非常難過不捨這位忠黨愛國同志，望她一路好走，在天堂安息，我們會永遠記得。

與王妍霞結縭近20年的夫婿朱江，回憶這五個月陪伴愛妻的心境表示，去年12月12日當妍霞參加完世華婦工商協會會長交接典禮後，並無異狀，隔天仍偕友人外出購物，14日清晨還起床為他準備早餐，身體並未看出不適，無奈在他下班返家後，她竟陷入昏迷，經緊急聯絡在醫院工作的女兒，急速送往醫院急救後，王妍霞五個月與病毒博鬥的歷程就此展開。

為了安全起見，朱江隔日也前往醫院做核酸檢測，竟也測出陽性，雖然他並無任何症狀，但仍主動請假在家自主隔離14天，出關後再次前往檢測就得出陰性結果，讓他鬆了一口氣，隔離期間他並未服用任何藥物，只是在家充分休息而己，他感嘆這次的病毒讓人很難捉摸，為免悲劇再度發生，他呼籲民眾一定要去施打疫苗，做好一切可能的防範。

朱江也感謝在愛妻臥病期間，有多位她的生前好友前來探視，無奈醫院規定一天只准一名訪客，讓很多朋友無法入內，他深感抱歉。他表示，正與唐心琴等友人商議王妍霞的追思會，日期將在近日公布，屆時大家可前去陪王妍霞走完人生最後一程。

社群媒體 檢測 台灣

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